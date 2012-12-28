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Коронавирус
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сегодня, 15:38
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В Липецкой области зафиксированы две смерти от COVID-19

При этом заболеваемость немного снизилась.

За неделю, с 11 по 17 ноября, в Липецкой области от COVID-19 погибли сразу два человека. Неделей ранее от болезни умер один человек. В России от коронавирусной инфекции умерли 46 человек — на одного больше, чем неделю назад.

В области выявлено 100 случаев заболевания, неделей ранее диагноз COVID-19 получили 113 человек.

Из ранее заболевших на прошлой неделе выздоровели 204 человека, это в два с половиной раза больше, чем неделю назад. Об этом сообщил сайт объясняем рф.
коронавирус
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Гадкие люди
24 минуты назад
Ходят больные на работу, заражают других!
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