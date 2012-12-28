Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат

Доля работников в Липецкой области с ежемесячной зарплатой свыше 100 тысяч рублей за последний год составила 7,1%. По этому показателю регион находится на 51-м месте среди регионов России. Исследование представило РИА Новости.

В рамках исследования был выбран промежуток с сентября 2023 по август 2024 года. РИА Новости проанализировало самые распространённые зарплаты в регионах. Также аналитики выявили долю высокооплачиваемых работников (доход от 100 тысяч рублей) и низкооплачиваемых (менее 30 тысяч рублей).В Липецкой области диапазон типовых зарплат составил от 32 до 65 тысяч рублей. При том, доля работников с доходом больше 100 тысяч рублей — 7,1%. Меньше 30 тысяч рублей в месяц получает 22,8% работников области.В целом по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 35 до 84 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше. Зарплата более 100 тысяч рублей оказалась у 17,2%, а менее 30 тысяч рублей — у 19,2%.Лидером списка стал Чукотский автономный округ. Там больше 100 тысяч рублей в месяц получают 66,6% работников. В топ также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%) и Магаданская область (56,3%). В нижней части рейтинга оказались Калмыкия (2,7%), Чечня (2,6%) и Ингушетия (2,4%).