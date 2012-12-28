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сегодня, 13:59
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Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат

Доля работников в Липецкой области с ежемесячной зарплатой свыше 100 тысяч рублей за последний год составила 7,1%. По этому показателю регион находится на 51-м месте среди регионов России. Исследование представило РИА Новости. 

В рамках исследования был выбран промежуток с сентября 2023 по август 2024 года. РИА Новости проанализировало самые распространённые зарплаты в регионах. Также аналитики выявили долю высокооплачиваемых работников (доход от 100 тысяч рублей) и низкооплачиваемых (менее 30 тысяч рублей).

В Липецкой области диапазон типовых зарплат составил от 32 до 65 тысяч рублей. При том, доля работников с доходом больше 100 тысяч рублей — 7,1%. Меньше 30 тысяч рублей в месяц получает 22,8% работников области.

В целом по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату от 35 до 84 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше. Зарплата более 100 тысяч рублей оказалась у 17,2%, а менее 30 тысяч рублей — у 19,2%. 

Лидером списка стал Чукотский автономный округ. Там больше 100 тысяч рублей в месяц получают 66,6% работников. В топ также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%) и Магаданская область (56,3%). В нижней части рейтинга оказались Калмыкия (2,7%), Чечня (2,6%) и Ингушетия (2,4%).

зарплаты
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Комментарии (60)

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Липчанин
54 минуты назад
Вдумайтесь, почти каждый четвёртый работающий житель Липецкой области получает менее 30 тр. Меньше 300 долларов США.
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Зато
45 минут назад
Другие 75% получают больше.
Ответить
Учи матчасть
50 минут назад
Ты на эти 300 долларов безбедно жить можешь, а там тебе в три раза больше даже медстраховку не хватит.
Ответить
Р
37 минут назад
Ты на эти 300 долларов безбедно жить можешь, а там тебе в три раза больше даже медстраховку не хватит. Безбедно жить на 30 тысяч рублей?
Ответить
Zipper
сегодня, 18:51
Курск и Белгород живет более достойной жизнью чем мы окольцованые пром зонами.
Ответить
Ты
56 минут назад
Был хоть раз в Курске и Белгороде?
Ответить
Р
сегодня, 19:18
За Курск и Белгород нужно сжечь пол Европы начиная с Польши и ФРГ. Но мы не такие......
Ответить
Правда
43 минуты назад
За Курск и Белгород нужно сжечь пол Европы начиная с Польши и ФРГ. Но мы не такие...... Пора меняться, и стать такими. Любишь Бандеру, люби и Искандеры.
Ответить
дед
сегодня, 19:04
Чушь не пиши. Тебе по крайней мере на голову ничего не падает.
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Удивительно
сегодня, 18:50
А ведь ещё "вчера" тут писали, что область впереди страны по уровню зарплат.
Ответить
И что характерно
45 минут назад
Все хвалились миллиардами тонн стали
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Гретхен
сегодня, 18:38
Танец белых лебедей в студию!
Ответить
Плешивый
сегодня, 18:37
25 лет мы катались не туда. Потерпите, 20 лет будут ещё тяжёлые!
Ответить
Пьяный
55 минут назад
Зато до этого прям туда скатились с другом Биллом.
Ответить
Плешивый
39 минут назад
Зато до этого прям туда скатились с другом Биллом. Дружок, почему ты не на фронте?
Ответить
Ответ
29 минут назад
Дружок, почему ты не на фронте? Урсула фон дер Ляйн тебе дружок.
Ответить
Игорь
сегодня, 18:25
Кто виноват?
Ответить
Демократ Эйдман
51 минуту назад
Сталин.
Ответить
Гретхен
сегодня, 18:41
Смотрите телевизор.
Ответить
Плешивый
сегодня, 18:24
Мы все в одной лодке. Не качайте её, крыс тошнит!
Ответить
Валерия Ильинична
49 минут назад
А я думала, что я беременна.
Ответить
От кого?
27 минут назад
А я думала, что я беременна. От Сахарова?
Ответить
Котящийся камень
сегодня, 18:21
это все потому - что градообразующий объект еще не ввели . Надо потерпеть и жисть наладится. Вождь сказал - что еще лет 20 трудно будет
Ответить
Короче
сегодня, 18:19
Все патриоты попадут в рай, а прочие, просто умрут.
Ответить
Вопросик
сегодня, 18:14
А по ценам на 101?
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