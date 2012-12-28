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сегодня, 11:28
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В «Елецком» отключили холодную воду

На улице Хренникова прорвало трубопровод.

В микрорайоне «Елецком» отключена подача холодной воды из-за прорыва трубопровода на улице Хренникова.

«Сотрудники «РВК-Липецк» выехали на место для оценки и ликвидации нештатной ситуации. Чтобы определить характер повреждения трубопровода пришлось ограничить подачу холодной воды в жилые дома», — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Цистерны с водой подъедут на улицу Хренникова, 2 и Осканова, 4. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
отключение воды
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Комментарии (13)

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Сначала новые
123
5 минут назад
А по квартирам после залития ходят и говорят о том, что боллеры виноваты
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Роман
25 минут назад
Прорвало, полагаю, из-за самого РВК, так как с утра было очень высокое давление воды. У людей потекла сантехника от превышения давления... Сами косячат, а потом сами и исправляют. При работе всегда будут с таким подходом)
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?
38 минут назад
Вот и удивляемся, жалуемся на старые коммуникации, а оказывается новое рветься быстрее старого. Кругом разгильдяйство и безответсвенность. Деньги взяли, а потом хоть трава не расти.
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Петр Ильич
45 минут назад
Построено при нынешней власти и свалить на девяностые не получится.
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А шо
58 минут назад
Буржуинские трубы слабоваты?
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Врач
сегодня, 12:14
Каждый день прорывы и рывки в нашем городе это уже диагноз.
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Вчера
сегодня, 12:14
Вечером. Проезд Строителей дорога вся в воде. Не знаю откуда текло и устранили или нет.
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Петрович.
сегодня, 12:00
Порыв магистральной трубы в Елецком уже был. Причиной назвали низкое качество трубы, те брак. Дешевая бракованная труба так и будет рваться. Кто за эту трубу ответит уже и концов не найти.
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Мерзнем
сегодня, 11:48
А на Студеновской отключили отопление, еще вчера
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Лиза
сегодня, 11:42
Трубы-то вроде совсем не старые...
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