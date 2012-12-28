В «Елецком» отключили холодную воду

На улице Хренникова прорвало трубопровод.

В микрорайоне «Елецком» отключена подача холодной воды из-за прорыва трубопровода на улице Хренникова.«Сотрудники «РВК-Липецк» выехали на место для оценки и ликвидации нештатной ситуации. Чтобы определить характер повреждения трубопровода пришлось ограничить подачу холодной воды в жилые дома», — сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».Цистерны с водой подъедут на улицу Хренникова, 2 и Осканова, 4. Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.