Погибшего два года назад участника СВО завтра похоронят в Становом

Роман Красов погиб 27 августа 2022 года.

Завтра, 12 ноября, в 12:00 на новом кладбище в Становом похоронят участника СВО Романа Красова.Как сообщила администрация Становлянского округа, Роман Красов погиб еще два года назад — 27 августа 2022 года, но его тело предадут земле только сейчас.По данным паблика «Мой край», Роман Красов родился в селе Грунин Воргол, окончил школу в Становом. Прошёл срочную службу, добровольцем участвовал во второй Чеченской войне. Ветеран боевых действий. В марте 2022 года Роман Красов добровольцем ушёл на СВО. Был назначен командиром взвода. В мае 2022 года после тяжёлых боёв его отряд был расформирован, Роман Красов вернулся домой. А 18 августа он вновь ушёл добровольцем. 27 августа Роман Красов получил смертельное ранение. Вынести его тело с поля боя оказалось невозможным.В феврале 2023 года родственники получили от командира части выписку из приказа о том, что Роман Красов признан погибшим. И только сейчас им доставили тело.