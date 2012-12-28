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сегодня, 17:17
В Подмосковье женщина пострадала при падении обломков БПЛА
"В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина", - написал он в Telegram-канале.
Ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук, ее состояние оценивается как средней степени тяжести, она находится в реанимации. Воробьев подчеркнул, что власти окажут необходимую помощь.
Губернатор напомнил, что сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово, силы ПВО продолжают работать.
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