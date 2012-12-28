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Происшествия
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53 минуты назад
Супругам-закладчикам грозит до 20 лет
Паре вменяется 52 эпизода сбыта наркотиков. Полицейские нашли 129 закладок с мефедроном.
Это дело началось в декабре прошлого года, когда при проверке автомобиля пары инспекторы ДПС нашли оптовую партию наркотика — 22 свертка, а уже в отделе полиции мужчина пытался избавиться от еще девяти свертков. По данным следствия, муж и жена нашли предложение о работе закладчиками в Сети. От кураторов они получали координаты тайников с оптовой партией наркотиков, забирали их, фасовали, а потом раскладывали по закладкам в Липецке, Ельце, в Задонском, Елецком, Лебедянском и Усманском районах.
«Согласно распределению преступных ролей, в обязанности женщины, входило ведение переписки с «куратором-работодателем» и направление ему фотоотчета с координатами сделанных закладок. Ее супругом осуществлялось хранение и распространение запрещенных веществ», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Во время следствия выяснилось, что супруги являются наркоманами. Максимальная санкция инкриминируемой паре статьи УК предусматривает до 20 лет заключения.
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