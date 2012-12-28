Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить информацию о нелегальном хостеле в Липецке
В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла
Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
В десятках домов в районе автопарка, центрального рынка, проспекта Победы сегодня вечером не будет тепла
Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
День народного единства в Липецке: где бесплатно развлечься, как работают больницы и травмпункты
Происшествия
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39 минут назад
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Под Лебедянью легковой «Фиат» не сумел разъехаться с грузовиком
В аварии пострадал водитель легковушки.
Последний пострадал в аварии, его забрали медики «скорой».
Оба транспортных средства получили повреждения, их раскидало по разным частям дороги. Даже тяжёлый грузовик съехал в кювет.
УМВД РФ по Липецкой области призывает водителей учитывать сегодняшние погодные условия, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и т.д.
Фото УМВД РФ по Липецкой области, видео - соцсети
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