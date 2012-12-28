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Под Лебедянью легковой «Фиат» не сумел разъехаться с грузовиком
Происшествия
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Происшествия
493
39 минут назад
3

Под Лебедянью легковой «Фиат» не сумел разъехаться с грузовиком

В аварии пострадал водитель легковушки.

ДТП случилось сегодня в Лебедянском районе на 58-м километре автодороги Липецк-Данков. Столкнулись грузовик SHACMAN, которым управлял водитель 1986 г.р. и «Фиат», за рулём которого ехал мужчина 1981 г.р.

Последний пострадал в аварии, его забрали медики «скорой».

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Оба транспортных средства получили повреждения, их раскидало по разным частям дороги. Даже тяжёлый грузовик съехал в кювет.

УМВД РФ по Липецкой области призывает водителей учитывать сегодняшние погодные условия, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и т.д.

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Фото УМВД РФ по Липецкой области, видео - соцсети
ДТП
авария
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Лиза
10 минут назад
В такую погоду лучше сидеть дома.
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Манагер
26 минут назад
Хорошо что сегодня выходной день - а то бы пробки дикие были. Завтра если снег валить будет - наступит день жестянщика.
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кузовщик
28 минут назад
Началось.
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