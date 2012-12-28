Под Лебедянью легковой «Фиат» не сумел разъехаться с грузовиком

В аварии пострадал водитель легковушки.

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Последний пострадал в аварии, его забрали медики «скорой».

















УМВД РФ по Липецкой области призывает водителей учитывать сегодняшние погодные условия, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и т.д.









ДТП случилось сегодня в Лебедянском районе на 58-м километре автодороги Липецк-Данков. Столкнулись грузовик SHACMAN, которым управлял водитель 1986 г.р. и «Фиат», за рулём которого ехал мужчина 1981 г.р.Оба транспортных средства получили повреждения, их раскидало по разным частям дороги. Даже тяжёлый грузовик съехал в кювет.