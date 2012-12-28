Липчанка благодарит полицейских за спасение матери

Женщине стало плохо по дороге к врачам.

Липчанка Елизавета обратилась к GOROD48, чтобы поблагодарить сотрудников ГАИ, которые помогли ее матери. Та днем, 28 октября, ехала на такси в поликлинику. На улице Советской машину для проверки документов остановили сотрудники ГАИ, и женщина, которой было плохо, попросила полицейских о помощи. Автоинспекторы довезли ее до больницы.«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГАИ. Спасибо вам огромное за вашу отзывчивость. Побольше таких сотрудников полиции, — поблагодарила Елизавета полицейских. — С мамой все хорошо, ее прооперировали».Имен молодых сотрудников ГАИ мать Елизаветы не запомнила, ей тогда было очень плохо. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области об этом случае узнали от GOROD48. Сотрудники ГАИ не стали ничего рассказывать руководству.