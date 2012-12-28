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971
сегодня, 15:48
5

Липчанка благодарит полицейских за спасение матери

Женщине стало плохо по дороге к врачам.

Липчанка Елизавета обратилась к GOROD48, чтобы поблагодарить сотрудников ГАИ, которые помогли ее матери. Та днем, 28 октября, ехала на такси в поликлинику. На улице Советской машину для проверки документов остановили сотрудники ГАИ, и женщина, которой было плохо, попросила полицейских о помощи. Автоинспекторы довезли ее до больницы.

«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГАИ. Спасибо вам огромное за вашу отзывчивость. Побольше таких сотрудников полиции, — поблагодарила Елизавета полицейских. — С мамой все хорошо, ее прооперировали».

Имен молодых сотрудников ГАИ мать Елизаветы не запомнила, ей тогда было очень плохо. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области об этом случае узнали от GOROD48. Сотрудники ГАИ не стали ничего рассказывать руководству.
ГАИ
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Фельдеперсов
19 минут назад
Интересно, а что по этому поводу думает певец Прохор Шаляпин
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житель центра
сегодня, 16:59
Как хорошо что ГИБДД в ГАИ переименовали, роднее оно нам! Еще бы эту полицию в милицию переименовали бы...
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Работяга
59 минут назад
Поддерживаю, никак не могу привыкнуть к полицейским, как будто живу в оккупированной кем то стране.
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Лиза
сегодня, 16:43
Молодцы!
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Патриот
сегодня, 16:31
Слава ГАИ!!!
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