Сегодня в Липецке: мокрый снег, выставка знаменитого земляка и как продлить себе отдых на праздники
В Липецкой области температура будет подходить к отметке «ноль градусов» и днем, и ночью
Общество
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сегодня, 15:48
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Липчанка благодарит полицейских за спасение матери
Женщине стало плохо по дороге к врачам.
«Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГАИ. Спасибо вам огромное за вашу отзывчивость. Побольше таких сотрудников полиции, — поблагодарила Елизавета полицейских. — С мамой все хорошо, ее прооперировали».
Имен молодых сотрудников ГАИ мать Елизаветы не запомнила, ей тогда было очень плохо. В пресс-службе УМВД России по Липецкой области об этом случае узнали от GOROD48. Сотрудники ГАИ не стали ничего рассказывать руководству.
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