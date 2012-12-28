Из ТРЦ «Европа» на Советской вывели посетителей

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Сегодня днем из ТРЦ «Европа» вывели всех посетителей. По громкоговорителю в ТРЦ сообщают: «Внимание! Пожарная тревога, персоналу и посетителям немедленно покинуть здание!» К «Европе» подъехали автомобили спецслужб.Эвакуирован, по данным GOROD48, и отель «Лагуна». Скорее всего, администрации этих зданий получили очередное сообщение о «минировании».