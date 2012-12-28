Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства обязали навести порядок на берегах Липовки
Происшествия
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сегодня, 14:56
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Из ТРЦ «Европа» на Советской вывели посетителей
Эвакуирован, по данным GOROD48, и отель «Лагуна». Скорее всего, администрации этих зданий получили очередное сообщение о «минировании».
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