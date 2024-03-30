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Говорит Липецк
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: и кинофестиваль, и День народного единства, и Хэллоуин

Пятница обещает быть невероятно насыщенной, даже жалко. что завтра не выходной.

Ноябрь встречает дождём

В первый ноябрьский день в Липецке даже немного потеплеет – до 8-10 градусов тепла. Картину испортят дожди, которые обещают лить большую часть дня.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Балмочных, 50; Вавилова, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,121; . Зегеля, 1, 2; Карла Маркса, 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2; Кузнечной, 1, 2, 4а, 6, 8; Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11/2, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 34, 33, 354; Мичурина, 4, 12; Молодёжной, 21; Неделина, 7, 9, 11, 13; Юных Натуралистов, 12, 12а, 14; на площадях Петра Великого, 3; Революции, 9, 10; Соборной, 3, 4.

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Отключение света

Честь провести первый день ноября в потёмках с 09:00 до 18:00 выпадет жителям улиц Бабушкина, Бардина, Баумана, Гражданской, Пожарского, Семёнова-Тян-Шанского. В это же время обесточат и гаражи на улице Архангельской.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов для каждого дома отключат электроэнергию на улицах Ангарской, Гагарина. Детской, Интернациональной, Ленина, Московской, Юношеской, в переулке Рудном; с 13:00 до 17:00 – на улицах З.Космодемьянской, Инженерной, а также на проездах Базовом и Осеннем; с 14:00 до 19:00 – на улицах 40 лет Октября, Дружбы, Северной.

Пробки

Вчерашний день начался с одной огромной пробки, захватившей почти весь город. Надеемся, сегодня такое не повториться, а от заторов поменьше вас могут спасти «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Главное оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации.


Открытие кинофестиваля

Пожалуй главное событие дня – открытие XIII кинофестиваля «Липецкий выбор» в Областном центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 18:30 (12+).

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Ведущими церемонии станут известные артисты Иоина Лачина («Лежи-бомж», «Леди-мэр», «Воронины) и Максим Колосов («Счастливый билетик», «Меч Тосидзо»). Одижается множество звёздных гостей, в том числе Дмитрий Дюжев («Бригада», «Ресторан по понятиям», «Бременские музыканты») и других.

Если вы не успеваете на открытие, то в группе ОЦКНТ в VK планируют организовать прямую трансляцию.

Ночь искусств

А ещё сегодня состоится «Ночь искусств» (6+), хотя мероприятия будут идти ещё несколько дней. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) праздник пройдёт с 17:00 до 20:00.

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Фото vk.com/lib48ru

Событий будет очень много – творческие мастер-классы, звучание виниловых пластинок, премудрости русских пословиц и т.д. Самых маленьких ждёт аквагрим. Кроме того, сегодня разыграют билеты в концертный зал «Унион» Липецкой филармонии, Дом музыки, кинотеатра и т.д.

В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) «Ночь искусств» пройдёт с 16:00 до 19:00.

Хэллоуин

Конечно, будут продолжать отмечать и самый страшный праздник года, центром которого вновь станет культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). С 18:24 (и ни минутой раньше!) у всех желающих будет возможность бесплатно сделать фото у профессионального фотографа Юлии Марченко в осенней хэллоуинской фотозоне «Библиотеки» (0+).

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А в 19:01 начнётся вечер страшных историй (12+). Хозяйка заведения Дина Кюнбергер прочитает готический рассказ А.Н.Толстого «Смерть вурдалака», музыкант Михаил Суходолов сыграет на фортепиано, а солистка Липецкой филармонии Лилия Пищикова споёт песни, естественно – страшные. Вход - донат.

P.S, Если Хэллоуин вас чем-то не устраивает, то вот вам фотка урожая.

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«Дон Жуан»

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого сегодня вновь как бы невзначай покажет одну из самых страшных своих постановок «Дон Жуан или Каменный гость» (12+).

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Премьера театра по знаменитой пьесе Ж.Б.Мольера в 5-ти действиях. В интерпретации режиссера Народного артиста России Бориса Морозова акценты в бессмертной истории севильского повесы и распутника смещены с острой комедии нравов в сторону индивидуального поиска духовности, свободы и нравственности. Дон Жуан, попирая царящие вокруг правила приличия и даже заветы неба, ведёт острую полемику со своим слугой Сганарелем, который пытается вернуть своего хозяина на истинный путь. Но судьба уже занесла над главным героем свободы карающую десницу. И чем больше главный герой разуверяется в законах неба, тем стремительней приближается час расплаты.

День народного единства

Найдётся сегодня место и празднику, который мы будем отмечать лишь 4 ноября. Но у нас любят праздновать заранее. В 10:00 в филиале ДК «Матыра» в посёлке Дачном (уд. Писарева, 16) состоится концерт творческих коллективов «В единстве наша сила» (0+).

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А в 18:00 концерт в честь знаменательного дня пройдёт в ДК «Рудничном» (ул. Одоевского, 13). Выступят местные артисты (6+).

Вернисаж

В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 пройдёт торжественное открытие выставки, приуроченной к 70-летнему юбилею художника, скульптора и преподавателя липецкого худграфа Сергея Смолеевского «Повторение пройденного» (12+).

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В экспозицию войдут графика, скульптура и работы, относящиеся к декоративно-прикладному искусству, выполненные преимущественно из дерева – любимого материала художника.
Выставка рассчитана не только на специалистов, но и на любителей искусства и продлится до 12 января 2025 года.

Прогулки по Липецку

Несмотря на дождливую погоду, сегодня по Липецку не грех и прогуляться в хорошей компании. Центр туризма «Липецкая земля» приглашает в 10:00 и в 14:00 в пешие экскурсии по Липецку (6+).

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Старт от Нижнего парка.

Кино

И вновь о главнейшем из искусств. Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в 15:00 в ЛГПУ (ул. Ленина, 42). В 5-м корпусе в аудитории №402 в рамках 26-го сезона просмотра лучших фильмов планеты покажут ленту «Лермонтов». СССР, 1986. Биографическая драма. Режиссёр Николай Бурляев (18+).

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Кадр из фильма

Поэтическая киноверсия жизни М. Ю. Лермонтова от первых ее дней до последнего мгновения. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.

Дорогие липчане! Сегодня пятница, но рабочая неделя на этом не заканчивается. В субботу многим тоже придётся потрудится, а отдыхать мы будем в течение двух следующих дней. Понимаем, вам сейчас тяжело. Переключить внимание и отвлечься помогут новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте самую интересную и свежую информацию о жизни региона. Ведь не зря наш сайт называют электронным именем Липецка! Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Бомж
сегодня, 08:28
Ночь искусств, каждый день ходим в магазины как в музеи.только смотрим,пока бесплатно.
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Жесть
сегодня, 08:35
Работать надо!!! Каждый день в магазинах, как последний перед большим праздником, очереди ошеломляют!!!
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Бомж
7 минут назад
Работать надо!!! Каждый день в магазинах, как последний перед большим праздником, очереди ошеломляют!!! Вы входите в те 5% , богатого населения .
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Да уж
14 минут назад
Работать надо!!! Каждый день в магазинах, как последний перед большим праздником, очереди ошеломляют!!! У нас только олигархи работают и то не на наше государство
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дилетант
сегодня, 09:09
Работать надо!!! Каждый день в магазинах, как последний перед большим праздником, очереди ошеломляют!!! по информации тасс от 30.03.2024 средний чек в супермаркетах рф 596 рублей - это пара хлебобулочных изделий+ пара молочки + пара кг овощей\фруктов. кого это ошеломляет ?
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И много
сегодня, 09:16
по информации тасс от 30.03.2024 средний чек в супермаркетах рф 596 рублей - это пара хлебобулочных изделий+ пара молочки + пара кг овощей\фруктов. кого это ошеломляет ? Супермаркетов в деревнях? Кстати, 596 рублей это килограмм хорошей говядины.
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Гость
сегодня, 08:10
Портит настроение другое, а осенние дожди - прекрасно )!
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Электорат
сегодня, 07:55
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Патриот
сегодня, 07:51
Всех с праздником!
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