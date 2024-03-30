Сегодня в Липецке: и кинофестиваль, и День народного единства, и Хэллоуин

Пятница обещает быть невероятно насыщенной, даже жалко. что завтра не выходной.

В первый ноябрьский день в Липецке даже немного потеплеет – до 8-10 градусов тепла. Картину испортят дожди, которые обещают лить большую часть дня.





















Честь провести первый день ноября в потёмках с 09:00 до 18:00 выпадет жителям улиц Бабушкина, Бардина, Баумана, Гражданской, Пожарского, Семёнова-Тян-Шанского. В это же время обесточат и гаражи на улице Архангельской.













Пробки

Пожалуй главное событие дня – открытие XIII кинофестиваля «Липецкий выбор» в Областном центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 18:30 (12+).









А ещё сегодня состоится «Ночь искусств» (6+), хотя мероприятия будут идти ещё несколько дней. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) праздник пройдёт с 17:00 до 20:00.









Фото vk.com/lib48ru



Конечно, будут продолжать отмечать и самый страшный праздник года, центром которого вновь станет культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). С 18:24 (и ни минутой раньше!) у всех желающих будет возможность бесплатно сделать фото у профессионального фотографа Юлии Марченко в осенней хэллоуинской фотозоне «Библиотеки» (0+).









А в 19:01 начнётся вечер страшных историй (12+). Хозяйка заведения Дина Кюнбергер прочитает готический рассказ А.Н.Толстого «Смерть вурдалака», музыкант Михаил Суходолов сыграет на фортепиано, а солистка Липецкой филармонии Лилия Пищикова споёт песни, естественно – страшные. Вход - донат.







P.S, Если Хэллоуин вас чем-то не устраивает, то вот вам фотка урожая.









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого сегодня вновь как бы невзначай покажет одну из самых страшных своих постановок «Дон Жуан или Каменный гость» (12+).













Найдётся сегодня место и празднику, который мы будем отмечать лишь 4 ноября. Но у нас любят праздновать заранее. В 10:00 в филиале ДК «Матыра» в посёлке Дачном (уд. Писарева, 16) состоится концерт творческих коллективов «В единстве наша сила» (0+).













В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 пройдёт торжественное открытие выставки, приуроченной к 70-летнему юбилею художника, скульптора и преподавателя липецкого худграфа Сергея Смолеевского «Повторение пройденного» (12+).









Несмотря на дождливую погоду, сегодня по Липецку не грех и прогуляться в хорошей компании. Центр туризма «Липецкая земля» приглашает в 10:00 и в 14:00 в пешие экскурсии по Липецку (6+).









И вновь о главнейшем из искусств. Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в 15:00 в ЛГПУ (ул. Ленина, 42). В 5-м корпусе в аудитории №402 в рамках 26-го сезона просмотра лучших фильмов планеты покажут ленту «Лермонтов». СССР, 1986. Биографическая драма. Режиссёр Николай Бурляев (18+).













Кадр из фильма

