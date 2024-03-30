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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: и кинофестиваль, и День народного единства, и Хэллоуин
Пятница обещает быть невероятно насыщенной, даже жалко. что завтра не выходной.
В первый ноябрьский день в Липецке даже немного потеплеет – до 8-10 градусов тепла. Картину испортят дожди, которые обещают лить большую часть дня.
Отключение воды
С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Балмочных, 50; Вавилова, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,121; . Зегеля, 1, 2; Карла Маркса, 2, 5, вл. 9, 25, 27, 27/1, 30, 31, 31/2; Кузнечной, 1, 2, 4а, 6, 8; Ленина, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11/2, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 31, 31а, 34, 33, 354; Мичурина, 4, 12; Молодёжной, 21; Неделина, 7, 9, 11, 13; Юных Натуралистов, 12, 12а, 14; на площадях Петра Великого, 3; Революции, 9, 10; Соборной, 3, 4.
Честь провести первый день ноября в потёмках с 09:00 до 18:00 выпадет жителям улиц Бабушкина, Бардина, Баумана, Гражданской, Пожарского, Семёнова-Тян-Шанского. В это же время обесточат и гаражи на улице Архангельской.
В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов для каждого дома отключат электроэнергию на улицах Ангарской, Гагарина. Детской, Интернациональной, Ленина, Московской, Юношеской, в переулке Рудном; с 13:00 до 17:00 – на улицах З.Космодемьянской, Инженерной, а также на проездах Базовом и Осеннем; с 14:00 до 19:00 – на улицах 40 лет Октября, Дружбы, Северной.
Пробки
Вчерашний день начался с одной огромной пробки, захватившей почти весь город. Надеемся, сегодня такое не повториться, а от заторов поменьше вас могут спасти «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Главное оперативно реагировать на изменение дорожной ситуации.
Открытие кинофестиваля
Пожалуй главное событие дня – открытие XIII кинофестиваля «Липецкий выбор» в Областном центре культуры. Народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 18:30 (12+).
Ведущими церемонии станут известные артисты Иоина Лачина («Лежи-бомж», «Леди-мэр», «Воронины) и Максим Колосов («Счастливый билетик», «Меч Тосидзо»). Одижается множество звёздных гостей, в том числе Дмитрий Дюжев («Бригада», «Ресторан по понятиям», «Бременские музыканты») и других.
Если вы не успеваете на открытие, то в группе ОЦКНТ в VK планируют организовать прямую трансляцию.
Ночь искусств
А ещё сегодня состоится «Ночь искусств» (6+), хотя мероприятия будут идти ещё несколько дней. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) праздник пройдёт с 17:00 до 20:00.
Фото vk.com/lib48ru
Событий будет очень много – творческие мастер-классы, звучание виниловых пластинок, премудрости русских пословиц и т.д. Самых маленьких ждёт аквагрим. Кроме того, сегодня разыграют билеты в концертный зал «Унион» Липецкой филармонии, Дом музыки, кинотеатра и т.д.
В Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) «Ночь искусств» пройдёт с 16:00 до 19:00.
Хэллоуин
Конечно, будут продолжать отмечать и самый страшный праздник года, центром которого вновь станет культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). С 18:24 (и ни минутой раньше!) у всех желающих будет возможность бесплатно сделать фото у профессионального фотографа Юлии Марченко в осенней хэллоуинской фотозоне «Библиотеки» (0+).
А в 19:01 начнётся вечер страшных историй (12+). Хозяйка заведения Дина Кюнбергер прочитает готический рассказ А.Н.Толстого «Смерть вурдалака», музыкант Михаил Суходолов сыграет на фортепиано, а солистка Липецкой филармонии Лилия Пищикова споёт песни, естественно – страшные. Вход - донат.
P.S, Если Хэллоуин вас чем-то не устраивает, то вот вам фотка урожая.
«Дон Жуан»
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого сегодня вновь как бы невзначай покажет одну из самых страшных своих постановок «Дон Жуан или Каменный гость» (12+).
День народного единства
Найдётся сегодня место и празднику, который мы будем отмечать лишь 4 ноября. Но у нас любят праздновать заранее. В 10:00 в филиале ДК «Матыра» в посёлке Дачном (уд. Писарева, 16) состоится концерт творческих коллективов «В единстве наша сила» (0+).
Вернисаж
В историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) в 17:00 пройдёт торжественное открытие выставки, приуроченной к 70-летнему юбилею художника, скульптора и преподавателя липецкого худграфа Сергея Смолеевского «Повторение пройденного» (12+).
В экспозицию войдут графика, скульптура и работы, относящиеся к декоративно-прикладному искусству, выполненные преимущественно из дерева – любимого материала художника.
Выставка рассчитана не только на специалистов, но и на любителей искусства и продлится до 12 января 2025 года.
Прогулки по Липецку
Несмотря на дождливую погоду, сегодня по Липецку не грех и прогуляться в хорошей компании. Центр туризма «Липецкая земля» приглашает в 10:00 и в 14:00 в пешие экскурсии по Липецку (6+).
Старт от Нижнего парка.
Кино
И вновь о главнейшем из искусств. Липецкий киноклуб «Ностальгия» приглашает в 15:00 в ЛГПУ (ул. Ленина, 42). В 5-м корпусе в аудитории №402 в рамках 26-го сезона просмотра лучших фильмов планеты покажут ленту «Лермонтов». СССР, 1986. Биографическая драма. Режиссёр Николай Бурляев (18+).
Кадр из фильма
Поэтическая киноверсия жизни М. Ю. Лермонтова от первых ее дней до последнего мгновения. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,1.
Дорогие липчане! Сегодня пятница, но рабочая неделя на этом не заканчивается. В субботу многим тоже придётся потрудится, а отдыхать мы будем в течение двух следующих дней. Понимаем, вам сейчас тяжело. Переключить внимание и отвлечься помогут новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте самую интересную и свежую информацию о жизни региона. Ведь не зря наш сайт называют электронным именем Липецка! Ждём вас 24/7 снова и снова.
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