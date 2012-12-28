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57 минут назад
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Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных

Ельчанин предложил полицейскому взятку в 30 000 рублей, но тот отказался. А потом в присутствии понятых водитель начал оскорблять сотрудников Госавтоинспекции.

Житель Елецкого района обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу (по части первой статьи 30, части третьей 3 статьи 291 УК РФ) и в оскорблении полицейских (по статье 319 УК РФ).

По данным следствия, в августе этого года в посёлке Елецкий автомобиль мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

— С целью избежать привлечения к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» мужчина предложил полицейскому взятку в 30 000 рублей, от получения которой последний отказался. Кроме того, в присутствии понятых мужчина начал оскорблять сотрудников ДПС, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Теперь помимо административной ответственности за отказ о медосвидетельствования, мужчине грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям уголовного кодекса.
взятка
полиция
оскорбление
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Алкан лтз
31 минуту назад
Если бы не скандалил бы мож бы потом и договорились бы! Скандалить не надо эт плохо! Темболее виноват пьяный! Надо признать что не прав! А не скандалить!
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александр999
48 минут назад
мало предложил надо было 50
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Гость
42 минуты назад
Ясен пень что мало, сейчас меньше 50 даже заикаться не стоит, обидятся ДПСники
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Точно
10 минут назад
Ясен пень что мало, сейчас меньше 50 даже заикаться не стоит, обидятся ДПСники В Европе торг начинается с двух тысяч евро.
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