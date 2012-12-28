Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Происшествия
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57 минут назад
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Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Ельчанин предложил полицейскому взятку в 30 000 рублей, но тот отказался. А потом в присутствии понятых водитель начал оскорблять сотрудников Госавтоинспекции.
По данным следствия, в августе этого года в посёлке Елецкий автомобиль мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.
— С целью избежать привлечения к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» мужчина предложил полицейскому взятку в 30 000 рублей, от получения которой последний отказался. Кроме того, в присутствии понятых мужчина начал оскорблять сотрудников ДПС, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь помимо административной ответственности за отказ о медосвидетельствования, мужчине грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям уголовного кодекса.
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