Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных

Ельчанин предложил полицейскому взятку в 30 000 рублей, но тот отказался. А потом в присутствии понятых водитель начал оскорблять сотрудников Госавтоинспекции.

Житель Елецкого района обвиняется в приготовлении к даче взятки должностному лицу (по части первой статьи 30, части третьей 3 статьи 291 УК РФ) и в оскорблении полицейских (по статье 319 УК РФ).По данным следствия, в августе этого года в посёлке Елецкий автомобиль мужчины остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.— С целью избежать привлечения к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» мужчина предложил полицейскому взятку в 30 000 рублей, от получения которой последний отказался. Кроме того, в присутствии понятых мужчина начал оскорблять сотрудников ДПС, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь помимо административной ответственности за отказ о медосвидетельствования, мужчине грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям уголовного кодекса.