Школьные туалеты без перегородок — на время ремонта, камера в предбаннике — для отслеживания вандалов
В России
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45 минут назад
В Петербурге неизвестный с ножом напал на посетителей магазина
В Санкт-Петербурге на посетителей гипермаркета «Окей» на улице Космонавтов напали с ножом.
Уточняется, что наряд Росгвардии оказывает помощь пострадавшим в ходе нападения злоумышленника с ножом.
В социальных сетях начали распространяться кадры с места происшествия. На них видно, что вокруг супермаркета стоят машины скорой помощи и Росгвардии, — пишут «Известия».
По предварительным данным, ранены шесть человек. Из них один в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан, — сообщает Telegram-канал «112».
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