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В России
48
45 минут назад

В Петербурге неизвестный с ножом напал на посетителей магазина

В Санкт-Петербурге на посетителей гипермаркета «Окей» на улице Космонавтов напали с ножом.

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на покупателей в супермаркете, — говорится в Telegram-канале Северо-Западного округа Росгвардии.

Уточняется, что наряд Росгвардии оказывает помощь пострадавшим в ходе нападения злоумышленника с ножом.

В социальных сетях начали распространяться кадры с места происшествия. На них видно, что вокруг супермаркета стоят машины скорой помощи и Росгвардии, — пишут «Известия».

По предварительным данным, ранены шесть человек. Из них один в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан, — сообщает Telegram-канал «112».
нападение
Петербург
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