В липецкую колонию пытались перебросить свёрток с марихуаной

Возбуждено уголовное дело.

На режимной территории, прилегающей к запретной зоне исправительной колонии №2 на улице Ковалёва в Липецке, при попытке переброса запрещенных веществ задержаны двое мужчин.Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, у задержанных изъят сверток, обмотанный изолентой, в котором находилось вещество светло-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что в свертке было 69 граммов марихуаны.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».