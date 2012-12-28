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Происшествия
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сегодня, 09:11
В липецкую колонию пытались перебросить свёрток с марихуаной
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, у задержанных изъят сверток, обмотанный изолентой, в котором находилось вещество светло-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что в свертке было 69 граммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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