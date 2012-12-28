Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам
Сегодня в Липецке: мост перекрыли, джазовый оркестр открывает сезон, липецкие мужчины стремятся в домохозяйки
Происшествия
386
сегодня, 09:01
2
Угнанный в Липецке «ВАЗ» остановили в Пензенской области: дело дошло до суда
19-летнего и 20-летнего жителей Иркутска обвиняют в краже у 22-летнего липчанина автомобиля «ВАЗ-2114».
Автомобиль друзья угнали 7 июля из двора в 15 микрорайоне Липецка. Сумма ущерба составила 265 тысяч рублей.
«Автомобиль с обвиняемыми был остановлен сотрудниками ДПС Госавтоинспекции по Белинскому району Пензенской области на 150-м километре дороги «Тамбов-Пенза». Когда инспектор ДПС попросил водителя заглушить двигатель и пройти с ним в патрульную машину, он стал отсоединять провода зажигания, пытаясь заглушить машину, объяснив свои действия утерей ключей. Злоумышленники были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Следствием установлено, что обвиняемые приехали в Липецк для заработка, а потом решили вернуться в родной город на украденном автомобиле.
Машина изъята. Жителям Иркутска грозит до шести лет лишения свободы.
0
0
1
1
0
Комментарии (2)