Двое парней из Иркутска угнали машину в Липецке и попались на пензенской трассе

Друзья ехали домой на украденном автомобиле.



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Пензенские полицейские остановили на дороге Тамбов-Пенза автомобиль «ВАЗ-2114», угнанный из двора в 15-м микрорайоне Липецка. В машине находились 19-ти и 20-летний жители Иркутска.Как рассказали в УМВД РФ по Липецкой области, ранее с заявлением об угоне автомобиля в полицию обратился его владелец. Ущерб он оценил в 230 тысяч рублей.Оказалось, что друзья из Иркутска приехали в Липецк на заработки, а потом решили вернутся домой. Для этого они и угнали машину липчанина.«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.