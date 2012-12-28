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сегодня, 09:24
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Двое парней из Иркутска угнали машину в Липецке и попались на пензенской трассе

Друзья ехали домой на украденном автомобиле.

Пензенские полицейские остановили на дороге Тамбов-Пенза автомобиль «ВАЗ-2114», угнанный из двора в 15-м микрорайоне Липецка. В машине находились 19-ти и 20-летний жители Иркутска.

Как рассказали в УМВД РФ по Липецкой области, ранее с заявлением об угоне автомобиля в полицию обратился его владелец. Ущерб он оценил в 230 тысяч рублей.

Оказалось, что друзья из Иркутска приехали в Липецк на заработки, а потом решили вернутся домой. Для этого они и угнали машину липчанина. 

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.

угон
кража
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Комментарии (2)

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Ком Ментарий
сегодня, 09:55
Хорошо, что на этот раз просто и закономерно квалифицировали по статье «Кража». А то ведь как бывает: скажут взяли покататься, доехать до дома, а потом вернём и статья совсем другая – «Угон без цели хищения», и наказание – пальчиком погрозить.
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zzloyzz
сегодня, 09:55
В итоге надолго оказались в Ельце.
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