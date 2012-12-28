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Происшествия
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сегодня, 09:24
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Двое парней из Иркутска угнали машину в Липецке и попались на пензенской трассе
Друзья ехали домой на украденном автомобиле.
Как рассказали в УМВД РФ по Липецкой области, ранее с заявлением об угоне автомобиля в полицию обратился его владелец. Ущерб он оценил в 230 тысяч рублей.
Оказалось, что друзья из Иркутска приехали в Липецк на заработки, а потом решили вернутся домой. Для этого они и угнали машину липчанина.
«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
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