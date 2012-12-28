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сегодня, 11:46
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От имени липчанки взяли кредит на 274 тысячи рублей: в суд подано заявление о признании договора недействительным

За женщину вступилась прокуратура.

Липчанка пришла на личный прием к прокурору области и пожаловалась на заключенный мошенническим способом кредитный договор от её имени. Выяснилось, что 27 апреля этого года между женщиной и ООО КБ «Ренессанс Кредит» был заключен кредитный договор на 274 252 рубля. При этом получать кредит липчанка не собиралась и реальной возможности распорядится деньгами по этому договору у неё не было.

27 мая полиция возбудила по заявлению женщины уголовное дело по пунктам «в», «г» части третьей статьи 158 УК РФ о краже с банковского счёта. По нему липчанка признана потерпевшей.

— Предварительным расследованием определено, что неустановленные лица обманным путем получили доступ к охраняемой законом информации и от имени женщины заключили кредитный договор, а деньги перевели на подконтрольные им счета. Учитывая тот факт, что сделка совершена мошенническим путем, в суд направлено заявление о признании кредитного договора недействительным и взыскании в пользу липчанки компенсации морального вреда в 5000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В прокуратуре добавляют: липчане по-разному становятся жертвами мошенников. За последнее время несколько человек попались на удочку злоумышленников в интернете. Так, 30-летний наткнулся на сайте на объявление о продаже пиломатериалов и перевел продавцу-мошеннику 90 000 рублей. Аналогичным образом 54-летняя липчанка лишилась 44 000 рублей. А 50-летний и 62-летний липчане перевели более 700 000 рублей собеседникам, представившимся сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов. По всем этим случаям возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
граф Де Ля Фер
47 минут назад
В это схеме все решается просто- Только личный визит в банк в стадии получения.Предварительное одобрение можно и дистанционно.
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