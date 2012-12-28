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сегодня, 20:20

На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Холодную воду отключат 22 октября на шести улицах Липецка из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 17, 19, 23, 25, 27/1, 29a, 31, 31а, 37 по улице Терешковой. 

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат потребителям в домах №№ 37а, 39, 39а, 41 по улице Катукова, №№ 7а, 9, 11 по улице Кривенкова, №№ 1, 1в, 38, 65, 65, 65б по улице Калинина, № 4а на площади Петра Великого, также жителям частного сектора улиц Калинина, Радиаторной. 

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
22 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета с перебоями электричества столкнутся потребители на улицах Московской, Карла Маркса, 50 лет НЛМК, Неделина, Октябрьской, Стаханова, Хорошавина, Шуминского, Меркулова, Катукова, Папина, Юных Натуралистов, по проездам Универсальному, Северному, Петровскому, по проспекту 60 лет СССР, на площади Петра Великого, по бульвару Сергея Есенина, в 22 микрорайоне. Отключения света составят не более трех часов в указанный промежуток для каждого отдельного домовладения. 

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Бардина, Водную, Демьяна Бедного, Баумана, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую. 

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