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Общество
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сегодня, 10:08
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Двое липчан вернулись из украинского плена
Накануне Минобороны сообщило об обмене пленными по формуле «95 на 95»
«Двое наших липецких ребят вернулись из украинского плена. Сейчас с ними всё в порядке, они находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. У парней есть возможность связаться с родными. Совсем скоро они приедут домой. Ждём их возвращения. В Липецкой области созданы все условия для реабилитации наших бойцов. Окажем необходимую поддержку, чтобы они быстрее восстановились. Особую благодарность хочу выразить уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Юрьевне Тихоновой за её помощь в возвращении наших ребят домой, — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Как сообщили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Видео Минобороны России
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