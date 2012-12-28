Двое липчан вернулись из украинского плена

Накануне Минобороны сообщило об обмене пленными по формуле «95 на 95»

В вашем браузере отключен JavaScript

Среди обменянных россиян — двое липчан.«Двое наших липецких ребят вернулись из украинского плена. Сейчас с ними всё в порядке, они находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. У парней есть возможность связаться с родными. Совсем скоро они приедут домой. Ждём их возвращения. В Липецкой области созданы все условия для реабилитации наших бойцов. Окажем необходимую поддержку, чтобы они быстрее восстановились. Особую благодарность хочу выразить уполномоченному по правам человека в Липецкой области Ираиде Юрьевне Тихоновой за её помощь в возвращении наших ребят домой, — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Как сообщили в Минобороны, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.