Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
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32 минуты назад
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Водитель заснул за рулем, а потом скрылся с места аварии: суд назначил ему шесть лет колонии-поселения
Столкновение произошло в Грязях. Поучивший травму 23-летний парень умер в больнице в день своего рождения.
Напомним, вечером 22 июня 2023 года в Грязях у дома №63 по улице Советской (напротив зданий «Ростелекома» и «Юнги») столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Хендай Соната» с 23-летним парнем за рулем. Сразу после аварии 31-летний водитель «Фольксвагена» скрылся с места аварии. А 23-летний водитель «Хёндая» был госпитализирован, но в час ночи 23 июня он скончался в больнице от полученных травм. Причём парень умер прямо в свой день рождения.
Водителя «Фольксвагена» осудили за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП (по пункту «б» части четвёртой статьи 264 УК РФ). В суде доказано, что он заснул за рулём. Оставшийся без управления кроссовер вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Хендаем».
«Виновник аварии бросил свою машину, забыв в ней свой паспорт, и скрылся с места ДТП. Лишь через три дня он явился с повинной в территориальный отдел полиции, где пояснил, что в тот день сел за руль, не отдохнув после утомительной поездки в Нижний Новгород», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В результате уснувший за рулём водитель получил шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишение прав на два года. В пользу матери погибшего взысканы 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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