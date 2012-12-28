Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В управлении молодежной политики новая начальница
Общество
«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Общество
Машины на шесть миллионов рублей сгорели из-за неприязненных отношений
Происшествия
Любовный треугольник или кража телефона: две версии двойного убийства и поджога в Студенческом городке
Общество
В этом году у 569 бездомных собак появились владельцы
Общество
Сегодня в Липецке: липчане против налога на бездетность, за – богачи и пенсионеры
Общество
Экстренные службы проверяют сообщение о минировании школ в Липецке
Происшествия
Умчался наш олень в свою страну оленью
Общество
Липецкая вечЁрка: труп на Соколе, суд по делу о двойном убийстве и минирование школ
Общество
Читать все
С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии
Общество
Сумасшедший сообщил об утечке газа в квартире
Происшествия
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали макароны и молочные продукты
Экономика
Липецкий хладокомбинат расплатился с долгами и избежал банкротства
Общество
Инфляция в Липецкой области снизилась до 8%
Экономика
«Никто не даст им укладывать асфальт в морозы»
Общество
Житель Липецкой области поджёг свой дом, чтобы убить жену
Происшествия
Подводный охотник заметил в Силикатных озёрах медузу
Общество
Попавшую в массовую аварию под Ельцом двухлетнюю девочку врачи поставили на ноги
Общество
НЛМК построит две новые парковки для сотрудников
НЛМК Live
Читать все
Экономика
137
сегодня, 13:03
7

Инфляция в Липецкой области снизилась до 8%

Расширилось предложение помидоров открытого грунта, увеличилось производство куриного мяса, медленнее дорожал бензин, расширилось предложение российских лекарств. А вот услуги автомоек и образовательные курсы заметно подорожали. 

Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась в сентябре до 7,98% после 8,35% в августе. При этом она сложилась ниже, чем в ЦФО (9,15%) и по России в целом (8,63%), где годовая инфляция тоже снизилась.

По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, основная причина замедления роста цен — расширение предложения ряда продуктов питания и непродовольственных товаров.

Продовольственная инфляция снизилась до 8,74% после 9,47% в августе. Год назад из-за ослабления рубля отдельные импортные фрукты поступали в регион по более высоким ценам. В сентябре этого года этого не наблюдалось. Например, цены на бананы снизились в годовом выражении после роста месяцем ранее. Из-за стоящей в начале осени по-летнему теплой погоды расширилось предложение помидоров открытого грунта, рост цен на эти овощи замедлился. Увеличилось производство куриного мяса в стране и регионе. Поэтому цены на курицу снижались быстрее, чем в августе.

Рост цен на непродовольственные товары уменьшился до 6,07% после 6,63% в августе. В 2023 году топливо дорожало из-за роста мировых цен на нефть. В сентябре этого года на фоне запрета на экспорт бензин поставлялся на внутренний рынок в достаточном объеме. Поэтому цены на топливо росли не так сильно, как годом ранее. В результате бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95 в сентябре дорожал медленнее, чем месяцем ранее.

Увеличилось производство и расширилось предложение российских лекарств. Как результат – цены на медикаменты росли не так быстро, как в августе.

Рост цен на услуги составил 9,65% против 9,16% в августе. В то же время по России годовой темп прироста цен на услуги снизился.

Из-за прошедшей ранее индексации тарифов ЖКХ увеличились издержки автомоек. Кроме того, увеличились расходы на оплату труда в условиях дефицита кадров. Предприятия перенесли затраты в стоимость услуг. Поэтому в сентябре стоимость мойки автомобиля росла быстрее в годовом сопоставлении, чем в августе.

В сентябре цены на образовательные услуги также росли сильнее, чем в прошлом году. Причины – увеличились стоимость оборудования для обучения и затраты на оплату труда.

Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в сентябре до 7,59% после 7,38% в августе и была ниже общего уровня инфляции в регионе (7,98%).

В сентябре годовая инфляция в России оставалась высокой (8,63%). Расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Заметнее, чем обычно в сентябре, подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма. В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.
инфляция
цены
0
0
0
0
12

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
скворцов
4 минуты назад
Да такое только при Сталине было чтоб цены снижали.сто лет и все повторяется.
Ответить
Гость
7 минут назад
От таких новостей прям в кармане деньги зашелестели, разбогатели то как, чушь собачья! Наверное кто это писал сидит где нибудь в психушке
Ответить
Липчане
31 минуту назад
Глумятся, сладенькие.
Ответить
Всё для граждан
32 минуты назад
Врут инфляция ниже 7% ведь с нового года повысят пенсию на 7,3% тут уж точно не врут дадут выше инфляции.
Ответить
Странно
47 минут назад
Цены на всё растут, а инфляция снизилась. Картофель в том году 15-20 р.... В этом 35-40. Йогурт 65 руб.. Сейчас 74 р. Масло сливочное на сколько в цене выросло? ЖКХ? И. Д
Ответить
Брехня
50 минут назад
Процентов двадцать,а то и больше.
Ответить
Биба
56 минут назад
Если инфляция такая низкая, то почему ключевая ставка в 2.5 раза выше? Вопрос, скорее, риторический.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru