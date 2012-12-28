Инфляция в Липецкой области снизилась до 8%

Расширилось предложение помидоров открытого грунта, увеличилось производство куриного мяса, медленнее дорожал бензин, расширилось предложение российских лекарств. А вот услуги автомоек и образовательные курсы заметно подорожали.

Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась в сентябре до 7,98% после 8,35% в августе. При этом она сложилась ниже, чем в ЦФО (9,15%) и по России в целом (8,63%), где годовая инфляция тоже снизилась.По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, основная причина замедления роста цен — расширение предложения ряда продуктов питания и непродовольственных товаров.Продовольственная инфляция снизилась до 8,74% после 9,47% в августе. Год назад из-за ослабления рубля отдельные импортные фрукты поступали в регион по более высоким ценам. В сентябре этого года этого не наблюдалось. Например, цены на бананы снизились в годовом выражении после роста месяцем ранее. Из-за стоящей в начале осени по-летнему теплой погоды расширилось предложение помидоров открытого грунта, рост цен на эти овощи замедлился. Увеличилось производство куриного мяса в стране и регионе. Поэтому цены на курицу снижались быстрее, чем в августе.Рост цен на непродовольственные товары уменьшился до 6,07% после 6,63% в августе. В 2023 году топливо дорожало из-за роста мировых цен на нефть. В сентябре этого года на фоне запрета на экспорт бензин поставлялся на внутренний рынок в достаточном объеме. Поэтому цены на топливо росли не так сильно, как годом ранее. В результате бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95 в сентябре дорожал медленнее, чем месяцем ранее.Увеличилось производство и расширилось предложение российских лекарств. Как результат – цены на медикаменты росли не так быстро, как в августе.Рост цен на услуги составил 9,65% против 9,16% в августе. В то же время по России годовой темп прироста цен на услуги снизился.Из-за прошедшей ранее индексации тарифов ЖКХ увеличились издержки автомоек. Кроме того, увеличились расходы на оплату труда в условиях дефицита кадров. Предприятия перенесли затраты в стоимость услуг. Поэтому в сентябре стоимость мойки автомобиля росла быстрее в годовом сопоставлении, чем в августе.В сентябре цены на образовательные услуги также росли сильнее, чем в прошлом году. Причины – увеличились стоимость оборудования для обучения и затраты на оплату труда.Базовая инфляция в Липецкой области увеличилась в сентябре до 7,59% после 7,38% в августе и была ниже общего уровня инфляции в регионе (7,98%).В сентябре годовая инфляция в России оставалась высокой (8,63%). Расширение внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Заметнее, чем обычно в сентябре, подорожали услуги образования, резко выросла стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма. В то же время подешевели экскурсионные услуги и плодоовощная продукция.