19-летняя девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок почти два миллиона рублей

Курьер получала 5% от суммы и успела заработать 99 тысяч рублей.

19-летняя липчанка обвиняется в восьми эпизодах мошенничества по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» и двух покушениях на мошенничество.«С 16 по 28 августа прошлого года в Липецке в полицию обратились десять обманутых мошенниками пенсионерок. Им звонили неизвестные и сообщали, что родственники женщин стали виновниками ДТП. Для решения проблем с другими участниками происшествий их близким были срочно необходимы крупные суммы. Напуганные пенсионерки выполняли все требования неизвестных и отдавали наличные обвиняемой. Общая сумма ущерба составила почти два миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В двух случаях мошенничества не были доведены до конца, поскольку к пенсионеркам внезапно приезжали их родственники, якобы попавшие в ДТП.Следствие полагает, что за участие в преступной схеме девушка получала 5% от суммы, что в итоге составило 99 тысяч рублей. Теперь липчанке грозит до 10 лет лишения свободы.