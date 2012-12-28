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Происшествия
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сегодня, 09:16
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19-летняя девушка-курьер мошенников забрала у пенсионерок почти два миллиона рублей
Курьер получала 5% от суммы и успела заработать 99 тысяч рублей.
«С 16 по 28 августа прошлого года в Липецке в полицию обратились десять обманутых мошенниками пенсионерок. Им звонили неизвестные и сообщали, что родственники женщин стали виновниками ДТП. Для решения проблем с другими участниками происшествий их близким были срочно необходимы крупные суммы. Напуганные пенсионерки выполняли все требования неизвестных и отдавали наличные обвиняемой. Общая сумма ущерба составила почти два миллиона рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В двух случаях мошенничества не были доведены до конца, поскольку к пенсионеркам внезапно приезжали их родственники, якобы попавшие в ДТП.
Следствие полагает, что за участие в преступной схеме девушка получала 5% от суммы, что в итоге составило 99 тысяч рублей. Теперь липчанке грозит до 10 лет лишения свободы.
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