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В Липецкой области арестовали наркокурьера из Югры, у которого нашли два килограмма наркотиков
Происшествия
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34 минуты назад
В Липецкой области арестовали наркокурьера из Югры, у которого нашли два килограмма наркотиков
Синтетические наркотики были спрятаны под обивкой сидений машины.
«Под обивкой сидений полицейские обнаружили два тайника со свёртками с неизвестным веществом. Согласно исследованию, проведённому экспертами-криминалистами, их содержимым являлось наркотическое средство – производное эфедрона общей массой около двух килограммов», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По данным следствия, наркотики планировали сбыть бесконтактным способом на территории Липецкой, Воронежской и Курской областей. За покушение за незаконный сбыт наркотиков в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина арестован.
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