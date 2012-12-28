В Липецкой области арестовали наркокурьера из Югры, у которого нашли два килограмма наркотиков

Синтетические наркотики были спрятаны под обивкой сидений машины.

В селе Филатовка Добровского района полицейские остановили автомобиль под управлением 40-летнего ранее судимого жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.«Под обивкой сидений полицейские обнаружили два тайника со свёртками с неизвестным веществом. Согласно исследованию, проведённому экспертами-криминалистами, их содержимым являлось наркотическое средство – производное эфедрона общей массой около двух килограммов», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По данным следствия, наркотики планировали сбыть бесконтактным способом на территории Липецкой, Воронежской и Курской областей. За покушение за незаконный сбыт наркотиков в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина арестован.