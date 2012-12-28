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Общество
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52 минуты назад
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Помогавший пенсионерке с переездом подросток обокрал её на 32 000 рублей
Были похищены сварочный аппарат и мойка высокого давления.
«Перевезенное имущество оставили на ночь возле дома. Но утром там не обнаружили сварочный аппарат и мойку высокого давления. Всё было новое, в заводских упаковках. Причиненный ущерб пенсионерка оценила в 32 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В краже подозревают 17-летнего парня, который помогал с переездом. В двенадцатом часу ночи со двора дома он похитил сварочный аппарат и мойку высокого давления, спрятав их у себя дома.
Похищенное изъято и возвращено потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
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