Помогавший пенсионерке с переездом подросток обокрал её на 32 000 рублей

Были похищены сварочный аппарат и мойка высокого давления.

Ещё 8 октября в Хлевенском районе в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, которую обокрали 15 сентября во время переезда. Женщина переезжала с внуком из одного села, где они жили у родственников, в другое село Хлевенского района. С перевозом вещей им помогали знакомые внука.«Перевезенное имущество оставили на ночь возле дома. Но утром там не обнаружили сварочный аппарат и мойку высокого давления. Всё было новое, в заводских упаковках. Причиненный ущерб пенсионерка оценила в 32 600 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.В краже подозревают 17-летнего парня, который помогал с переездом. В двенадцатом часу ночи со двора дома он похитил сварочный аппарат и мойку высокого давления, спрятав их у себя дома.Похищенное изъято и возвращено потерпевшей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до пяти лет лишения свободы.