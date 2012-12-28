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Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Происшествия
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26 минут назад
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Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
В 2023 году они получили от 6 до 14 лет лишения свободы.
В мае 2023 года Западный окружной суд назначил трем гражданам Украины: Александру Свергуну, Ирине Пузановой и Яне Даниловой 14, 11 и 6 лет лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации, контрабанду, перевозку и хранение взрывчатых веществ, покушение на изготовление взрывных устройств и приготовление к террористическому акту.
Как сообщала пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, осужденные являются военнослужащими ВСУ, участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины. Подсудимые проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника. В Липецке они готовили теракт на автостанции «Сокол».
ФСБ сообщило об обнаружении схрона с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами — гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.
Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
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