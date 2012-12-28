Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Как вы относитесь к идее налога на бездетность?
ПозиTиV
Следствие проверит версию о нанесении Андреем Кресниковым ножевого ранения самому себе
Происшествия
Отец убегавшего от мужчины с ножом подростка: «Дети не вступали с ним в конфликт»
Происшествия
Полицейские установили личность умершего на остановке мужчины
Происшествия
18-летний парень умер в больнице после падения с высоты
Происшествия
На Заводской площади перевернулся автомобиль
Происшествия
Единственный в Липецкой области утилизатор шин не имеет средств на их переработку
Общество
«Подъезд заволокло паром, пропали свет и вода»
Общество
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
Началось рассмотрение дела о жестоком новогоднем убийстве многодетной матери в Ссёлках
Происшествия
Читать все
На Заводской площади перевернулся автомобиль
Происшествия
Жильцы добились демонтажа станции оператора связи с крыши дома на улице Бунина
Общество
Липецкая вечЁрка: нападали ли на подозреваемого в убийстве подростка, порывы на сетях и налог на бездетность
Общество
В практически расселенный дом беженцев селить не будут
Общество
Сегодня в Липецке: липчане увольняются в порыве эмоций, вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
На 17 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Памятник пожарным установлен на улице Папина
Общество
Хорошо, что не десять. Липецкие хоккеисты крупно проиграли и в третьем матче сезона
Спорт
Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд
Происшествия
В Липецке наполовину перекрыт мост на Плехановском спуске
Общество
Читать все
Происшествия
315
26 минут назад
2

Осужденные за подготовку теракта в Липецке украинцы обратились за обжалованием приговора в Верховный суд

В 2023 году они получили от 6 до 14 лет лишения свободы.

В Верховный суд России поступила жалоба от трех ранее осужденных за подготовку теракта на автостанции «Сокол» в Липецке и участие в экстремистской организации граждан Украины, сообщает ТАСС.

В мае 2023 года Западный окружной суд назначил трем гражданам Украины: Александру Свергуну, Ирине Пузановой и Яне Даниловой 14, 11 и 6 лет лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации, контрабанду, перевозку и хранение взрывчатых веществ, покушение на изготовление взрывных устройств и приготовление к террористическому акту.

Как сообщала пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, осужденные являются военнослужащими ВСУ, участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины. Подсудимые проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника. В Липецке они готовили теракт на автостанции «Сокол».

ФСБ сообщило об обнаружении схрона с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами — гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.

Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
теракт
суд
1
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Я
15 минут назад
Их надо на пж закрывать.
Ответить
Юг
18 минут назад
Расстрелять, по законам военного времени !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru