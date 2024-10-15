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15.10.2024 13:32
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Единственный в Липецкой области утилизатор шин не имеет средств на их переработку

Склад предприятия переполнен старыми покрышками.

Сегодня члены постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета обсудили проблему выявления, перемещения, временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных средств и утилизации шин.

С разукомплектованным транспортом дело обстоит просто. Сотрудники районных управ выявляют полуразобранные машины, после чего с помощью ГАИ устанавливают их владельцев и просят добровольно убрать свое имущество с улиц, дворов и территорий гаражных кооперативов. Если таковых нет, то подрядчик городского департамента развития территории вывозит машины на штрафстоянку, после чего их оправляют на утилизацию.

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В прошлом году в Липецке выявлено 84 разукомплектованные машины, в этом — 54. 36 машин убрали их собственники, 10 вывезли в принудительном порядке. По словам председателя департамента Ольги Логиновой, по остальным брошенным автомобилям продолжается работа по установлению фактов их нахождения в розыске или признании вещественными доказательства по уголовным или административным делам.

— У нас остались средства на вывоз всего двух таких машин по муниципальному контракту, но мы уже договорились с подрядчиком, что остальные он вывезет за свой счет, — сказала она депутатам.

Совсем другое дело — старые шины. Их вывозит по контракту с мэрией компания «СоюзРубин-Втормет». В прошлом году подрядчик вывез с контейнерных площадок, от гаражных кооперативов и пунктов шиномонтажа 781 тонну покрышек на сумму 1,5 млн рублей. В этом году компания вывезла 654 тонны на 630,8 тысячи рублей. По словам главного смотрителя Липецка Виталия Лесных, средств миллионного контракта хватит на то, чтобы до снегопадов вывезти еще 383 тонны шин. Такой же контракт будет заключен на 2025 год.

Проблема в другом — у компании «Циркон», утилизирующей шины, уже нет ни места для их складирования на территории, выделенной ей в Казинке, на промплощадке МБУ «Технопарк-Липецк», ни денег на модернизацию производства по их переработке.

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В июле этого года члены другой депутатской комиссии — по экономической и промышленной политике, развитию малого среднего предпринимательства Липецкого горсовета — побывали в Казинке и сильно удивились, увидев оборудование «Цикрона». Цех переработки шин выглядит как предприятие времен НЭПа или начала эпохи индустриализации. Вместо ожидаемого промышленного шредера для измельчения покрышек там стоит электрическая гильотина, в которую каждую покрышку подают вручную. А это — рабский малопроизводительный труд. Потом вручную же по куску шины с промежутком в 15-20 секунд рабочий кладет на конвейер, который сбрасывает ее в приемник дробилки, из которой в несколько разных мешков ссыпаются кусочки разных фракций.



Утилизация предусматривает несколько стадий фильтрации полученной крошки, в ходе которых из нее магнитом выбирают металл, а струей воздуха выдувают текстиль. На выходе остается чистая резина трех фракций, которую можно использовать дальше, и корд, который можно перепродать. Ранее, до санкций, из резиновой крошки делали патентованные плиты и бордюры для дач, детских и спортивных площадок. Но как только предприятие лишилось возможности покупать финский клей, производство остановилось — никакой иной клей, отечественный или китайский, не подходил: резиновые изделия из крошки разваливались. Поэтому предприятие сейчас продает резиновую крошку белорусам.

По словам руководителя «Циркона» Ильи Андрианова, за день таким образом можно перебить в труху 3-4 тонны шин. Илья считает, что это хорошо, хотя мощность оборудования рассчитана на переработку вдвое больших объемов. Но дробилка постоянно ломается, а купить новую установку нет средств — в 2023 году «Циркон» получил лишь 4,6 миллионах рублей выручки.

А в Липецке, между прочим, за год образуются до пяти тысяч тонн шин как мусора. Плюс область. И если ранее в регионе утилизацией шин занимались три предприятия, то сейчас одно — «Циркон».

— В моем округе полно старых шин. Многие из них до сих используются в виде элементов благоустройства, что запрещено. Много шин автовладельцы сносят к контейнерным площадкам. Мне бы хотелось, чтобы на переработку за средства муниципального контракта забирали в первую очередь такие шины, а не те, которые складируют у шиномонтажек, у которых должны быть коммерческие договоры на утилизацию, — сказал председатель комиссии, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

И предложил департаменту экономического развития мэрии подумать над мерами поддержки «Циркона», выполняющего важную социальную миссию.

утилизация шин
благоустройство
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Комментарии (19)

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Как гость
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Николай
вчера, 04:54
Интересно куда уходят налоги за утилизацию?. Опять грабёж и распил. Аналог мусорной реформы
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Гость
вчера, 07:22
В Казахстане просто разворовали такой фонд. Все только на бумаге, эти платежи не целевые, что хотят то и делают
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Колян
вчера, 00:08
Те деньги которые им выдали уже все распилены по карманам. А впереди ещё 2 месяца работать. Нужно ещё выделить бабла для распила, а то им нечем будет заняться.
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Аферисты
15.10.2024 20:23
Денежки освоили и покеда, это липецк, город провалов.
Ответить
я так думаю
15.10.2024 18:58
белорусы из крошки подошвы льют на обувь гарсинг (
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Наталия
15.10.2024 17:48
А нам эта информация зачем? Скинуться предлагаете?
Ответить
Гость
15.10.2024 17:21
Отправьте, к месту утилизации говна, на тракторном, авось, все вместе, не заметят
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Горожанка
15.10.2024 16:50
По поводу утилизации машин, посмотрите на улице радиаторная Калинина, это просто ужас, огромное количество старых автомобилей, куча металлома в центре города!
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омсквич
15.10.2024 16:48
Ну тут только делать как в симпсонах. Свозить покрышки со всей страны на лтз или сокол в кучу и сжигать. Бюджету доходы да и туристический кластер там можно будет организовать
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Елена
15.10.2024 16:43
Как это предприятие выиграло тендер или как его выбирали?!
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Интересно
15.10.2024 16:24
Куда девается налог на утилизацию автомобилей
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