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54 минуты назад

Коронавирусная статистика: больных и умерших все меньше

За неделю в Липецкой области зарегистрировано 332 случая болезни, от коронавирусной инфекции умер один человек.

За неделю, с 7 по 13 октября в Липецкой области от COVID-19 погиб один человек. Неделей ранее вирус унес жизни трех человек. При этом среди регионов ЦФО смертельные исходы болезни зарегистрированы только в Липецкой области и в Москве (12 человек). В России за неделю от коронавирусной инфекции умерли 36 человек (неделей ранее — 37).

За неделю в Липецкой области выявлено 332 случая COVID-19 — на 32 меньше, чем неделей ранее. Сократилось и число госпитализаций — за последнюю неделю в стационары попали 27 больных COVID-19, за семь предыдущих дней были госпитализированы 44 человека. В России количество госпитализаций снизилось на 4,7%.

Выздоровели с 7 по 13 октября 300 человек — на девять меньше, чем неделю назад.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,0, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%», — сообщает сайт обяъсняем.рф.
COVID-19
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