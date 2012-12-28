Коронавирус
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54 минуты назад
Коронавирусная статистика: больных и умерших все меньше
За неделю в Липецкой области зарегистрировано 332 случая болезни, от коронавирусной инфекции умер один человек.
За неделю в Липецкой области выявлено 332 случая COVID-19 — на 32 меньше, чем неделей ранее. Сократилось и число госпитализаций — за последнюю неделю в стационары попали 27 больных COVID-19, за семь предыдущих дней были госпитализированы 44 человека. В России количество госпитализаций снизилось на 4,7%.
Выздоровели с 7 по 13 октября 300 человек — на девять меньше, чем неделю назад.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 20,0, и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%», — сообщает сайт обяъсняем.рф.
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