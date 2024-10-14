Происшествия
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24 минуты назад
Один человек погиб и один пострадал в пожарах за выходные дни
Всего за три неполных дня в регионе зарегистрировано 19 пожаров.
Площадь пожара в квартире дома по улице Московской,53 в Липецке утром 13 октября, где пострадала 47-летняя женщина, составила шесть квадратных метров.
Кроме этого 12 октября в селе Хлевное сгорел автомобиль. Три пожара произошли в Липецке: на улице Ушинского горело административное здание на 30 квадратных метрах, пострадал пол и потолок, на улице Рудничной горела баня на 10 квадратных метрах, а в СНТ «Строитель» огонь уничтожил садовый домик. В селе Волово сгорела надворная постройка, а в совхозе Прибытковский Грязинского района — гараж.
Уже 13 октября в деревне Ильинка Долгоруковского района сгорела баня, на улице Бачирина в Липецке — бесхозная постройка. Еще одну заброшку огонь уничтожил в селе Конюшки Чаплыгинского района.
Всего за три неполных дня зарегистрировано 19 пожаров, в четырех из которых горела сухая трава, в трех — мусор.
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