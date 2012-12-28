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В мире
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сегодня, 13:41
Нобелевскую премию мира присудили борцам с ядерным оружием из Японии
Нобелевскую премию мира 2024 года присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
«Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это <...> движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки <...> получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано», — уточнили в комитете.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит «Церемонии мира».
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