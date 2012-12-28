В Липецке на возгорание в мусоропроводе выезжали несколько пожарных отделений

А в Тербунах сгорел пристройка к дому.

7 октября в Липецке пять пожарных отделений выезжали к дому №23 по улице Индустриальной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в десятиэтажке горело содержимое мусоропровода.В Тербунах на улице Чехова загорелся жилой дом с пристройкой. Огнём повреждена внутренняя отделка пристройки на площади девять квадратных метров.В селе Нижнее Ракитино Лебедянского района вчера утром сгорело бесхозное строение.А в Ельце в гаражном кооперативе «Солнечный» загорелся гараж. Огнём повреждены автомобильные покрышки и внутренняя отделка гаража.