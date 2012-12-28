На месте разрушения входной группы подъезда работают прокуратура и следственный комитет
Происшествия
95
24 минуты назад
В Липецке на возгорание в мусоропроводе выезжали несколько пожарных отделений
А в Тербунах сгорел пристройка к дому.
В Тербунах на улице Чехова загорелся жилой дом с пристройкой. Огнём повреждена внутренняя отделка пристройки на площади девять квадратных метров.
В селе Нижнее Ракитино Лебедянского района вчера утром сгорело бесхозное строение.
А в Ельце в гаражном кооперативе «Солнечный» загорелся гараж. Огнём повреждены автомобильные покрышки и внутренняя отделка гаража.
0
0
0
0
0
Комментарии