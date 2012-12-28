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На рассыпавшего шлак водителя составили протокол
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166
21 минуту назад

На рассыпавшего шлак водителя составили протокол

Ему грозит до 10 000 рублей штрафа.

В отношении водителя грузовика «ФАВ», рассыпавшего шлак на улице Советской в селе Ильино Липецкого округа, составлен протокол по статье 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Ему грозит штраф от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Напомним, на грузовике «ФАВ» открылся борт и перевозимый груз высыпался на проезжую часть, что затруднило движение по трассе Липецк-Чаплыгин.
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