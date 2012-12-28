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21-летний липчанин напал на одного полицейского с велосипедным рулём, а другого ударил ногами
Происшествия
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21 минуту назад
На рассыпавшего шлак водителя составили протокол
Ему грозит до 10 000 рублей штрафа.
Напомним, на грузовике «ФАВ» открылся борт и перевозимый груз высыпался на проезжую часть, что затруднило движение по трассе Липецк-Чаплыгин.
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