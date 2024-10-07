В селе Ильино по дороге рассыпан шлак: движение затруднено

По предварительным данным, у грузовика открылся борт.

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На дороге Липецк-Чаплыгин в селе Ильино Липецкого округа рассыпан шлак.По словам очевидцев, шлак рассыпан на протяжении 200-300 метров, из-за чего образовалась огромная пробка: машины двигаются очень медленно.— По предварительным данным, у грузового автомобиля открылся борт. Экипаж ДПС уже выехал в село. Движение затруднено, но не заблокировано. Сейчас шлак уже убирают, — рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции.