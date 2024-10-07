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сегодня, 11:42
5

В селе Ильино по дороге рассыпан шлак: движение затруднено

По предварительным данным, у грузовика открылся борт.

На дороге Липецк-Чаплыгин в селе Ильино Липецкого округа рассыпан шлак.

По словам очевидцев, шлак рассыпан на протяжении 200-300 метров, из-за чего образовалась огромная пробка: машины двигаются очень медленно.

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— По предварительным данным, у грузового автомобиля открылся борт. Экипаж ДПС уже выехал в село. Движение затруднено, но не заблокировано. Сейчас шлак уже убирают, —  рассказали GOROD48 в Госавтоинспекции. 

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ДТП
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Липецкий
42 минуты назад
Время собирать камни
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Вот и чудненько!
50 минут назад
Давно нкжно рассыпать шлак везде! Бьются! Сбивают людей! А так будет тишь и благо!
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Доколе
59 минут назад
эти вагоны на колесах будут с перегрузом ездить?
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Поехавший
сегодня, 12:22
Чтобы движение возобновилось вновь и было быстрым пусть водители собирут весь шлак подумаешь всего-то 200-300 метров и езжайте дальше с ветерком
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Доколе
сегодня, 12:16
эти вагоны на колесах будут с перегрузом ездить?
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