В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Происшествия
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29 минут назад
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Странная авария на дамбе
Обстоятельства ДТП ещё предстоит выяснять.
Пострадал автомобиль ВАЗ, у которого снесена вся задняя часть. Впереди находится трактор тоже со следами повреждений.
Обстоятельства аварии ещё предстоит установить. Водителям, двигающимся в этом участке, нужно быть внимательными, по сколькой дороге объезжая место происшествия.
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Комментарии (2)