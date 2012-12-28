Странная авария на дамбе

Обстоятельства ДТП ещё предстоит выяснять.

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На дороге вдоль дамбы Матырского водохранилища сегодня произошло ДТП.Пострадал автомобиль ВАЗ, у которого снесена вся задняя часть. Впереди находится трактор тоже со следами повреждений.Обстоятельства аварии ещё предстоит установить. Водителям, двигающимся в этом участке, нужно быть внимательными, по сколькой дороге объезжая место происшествия.