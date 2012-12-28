Липецкую область ночью накроет туман

Видимость на дорогах составит менее 500 метров

ГУ МЧС распространило предупреждение о тумане в Липецкой области.«Ночью в регионе ожидается туман видимостью менее 500 м. Автомобилисты, будьте внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте меры безопасности! В случае происшествия звоните в экстренную службу 112», – говорится в экстренном сообщении.