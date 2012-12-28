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Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Происшествия
В Липецкой области дожди и до +21
Погода в Липецке
В Липецке «ГАЗель» чуть не упала с насыпи на старую железную дорогу
Происшествия
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Общество
На улице Механизаторов столкнулись три автомобиля
Происшествия
Липецкую область ночью накроет туман
Происшествия
Читать все
Происшествия
298
сегодня, 21:22

Липецкую область ночью накроет туман

Видимость на дорогах составит менее 500 метров

ГУ МЧС распространило предупреждение о тумане в Липецкой области.

«Ночью в регионе ожидается туман видимостью менее 500 м. Автомобилисты, будьте внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте меры безопасности! В случае происшествия звоните в экстренную службу 112», – говорится в экстренном сообщении.
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