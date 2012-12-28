В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
В конфликте молодой учительницы со второклассницей разбирается департамент образования Липецка
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Происшествия
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сегодня, 21:22
Липецкую область ночью накроет туман
Видимость на дорогах составит менее 500 метров
«Ночью в регионе ожидается туман видимостью менее 500 м. Автомобилисты, будьте внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте меры безопасности! В случае происшествия звоните в экстренную службу 112», – говорится в экстренном сообщении.
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