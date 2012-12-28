2,5 года колонии-поселения получил водитель, устроивший кровавое ДТП на Октябрьском мосту
Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
Липецкая вечЁрка: воздушная тревога, труп на пляже и возможное благоустройство Каменного лога
«Казнить нельзя помиловать»: липчанин Леонид Стуров нашел разночтение в правилах платной парковки
Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег
История о кражах с детской коляской получила продолжение: возбуждено дело о вовлечении подростка в преступление
Происшествия
1022
сегодня, 09:06
2
История о кражах с детской коляской получила продолжение: возбуждено дело о вовлечении подростка в преступление
«Подозреваемый неоднократно уговаривал своего несовершеннолетнего знакомого на хищение различных товаров из магазинов. Он ужчина пояснил, что не решался в одиночку совершать кражи, поэтому просил подростка пойти с ним. Вместе они приходили в магазин с детской коляской, в которую складывали шампунь и детское питание. Похищенное продавали«, — сообщает областное управление МВД.
Речь идет о трех кражах из супермаркета в Октябрьском округе Липецка. 23-летний парень, он кстати уже судим за грабеж, и его 15-летний приятель с помощью детской коляски вынесли из магазина товаров на 18 тысяч рублей.
0
0
6
0
5
Комментарии (2)