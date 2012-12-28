Сегодня в Липецке: большие женщины, юбилейный концерт и липчане начали активно избавляться от денег

Рассказываем всё самое главное про наступившую пятницу.

Природа подарит очередной прекрасный денёк: 22-24 градуса, переменная облачность и без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 микрорайон, 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б; Металлургов, 1, 3, 4а, 4б, 4в, вл. 5, 6, 7, вл. 8, 9, 12, 18, 22; Я. Фабрициуса, 1, 2, 4, 5, 17, 21.









С 09:00 до 18:00 погаснут лампочки на улицах 10-я шахта, Балмочных Винницкой, Задорожной, Маршала Рыбалко, Краснозаводской, Л.Шевцовой, Муравьева, Одоевского, Подсобное хозяйство, Репина, Садовой, С. Тюленина, Ф.Полетаева, Харьковской, Шахтерской. в переулках Брянском, Витебском, Данковском, Львовском, Хвойном, Черниговском, в посёлке Заречье, в садоводческих товариществах «Восход» и «Металлург 2».















В промежутке 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета приостановят подачу электроэнергии на срок до 3-х часов на улицах Детской, Монтажников, Ударников, Юношеской, в переулке Рудном.





Пробки





В пятницу наплыв машин на улицах становится особенно мощным. Чтобы не застрять в пробках навечно, советуем пользоваться «Яндекс-картами» или другими аналогичными приложениями.





В ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается 40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». В 19:00 своё творчество представит Тверской театр кукол, который покажет живой спектакль «Маленькие большие женщины» (12+).

















Спектакль длится 1 час 30 минут.

Юбиляр заведует вокальным отделением Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н.Игумнова. В концерте примут участие её ученики, а также Академический хор ЛОКИ, солисты Липецкой государственной филармонии, Липецкий камерный хор (главный дирижер Игорь Цилин), Липецкий симфонический оркестр (худрук — Константин Барков).















В подборку из 30 произведений вошли работы не только самого педагога, но и его воспитанников, коллег, друзей-единомышленников.











Мы не устаём рекомендовать клуб английского языка «Piccadilly» (16+), заседания которого проходят по пятницам в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а).









Каждый третий липчанин в возрасте до 34 лет не носит с собой наличных денег, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Эта категория людей предпочитает расплачиваться карточками или online-переводами. Среди людей от 45 лет таких заметно меньше – 21%.







36% опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 3% — более 20 тысяч.















Главным источником вдохновения на работе у липчан является зарплата, выяснили в ходе другого опроса сотрудники SuperJob.Именно денежное вознаграждение назвали главным мотивирующим фактором 26% опрошенных.







11% липчан мотивирует успех в достижении целей и результатов, 7% вдохновляет возможность помогать людям, 6% ценят коллег и дружелюбную атмосферу в коллективе, 5% воодушевляет общение с людьми. По 4% респондентов отметили, что их заряжают сам рабочий процесс и возможность развития своих способностей.















Не находит источников вдохновения в работе каждый восьмой - 13%.





В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Гастелло и Лесной.Спектакль состоит из воспоминаний актрис кукольного театра. И у каждой - разное детство, разные места жизни и свои, особенные воспоминания. Радостные и печальные, пронзительные и смешные. Но самое главное - все они подлинные, и прожиты самими актрисами.Липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на юбилейный концерт певицы и педагога Натальи ШабунинойДирижёром программы выступит Константин Барков. Прозвучат шедевры европейских композиторов-классиков, популярные арии и дуэты из оперетт, песни советских композиторов.В Доме мастера (ул. Ленина, 2) в 16:00 состоится торжественное открытие новой выставки «Сергей Герасимов и его современники» из фондов Рязанского художественного музеяСергей Герасимов (1885–1964) – выдающийся русский и советский живописец, представитель русского импрессионизма, создавший целый ряд эталонных соцреалистических картин, мастер книжной иллюстрации, портретист, педагог. Ещё в 1930-е годы его чёрно-белые рисунки к пушкинской «Капитанской дочке» стали считать эталонными.Выставка продлится до 10 ноября.Сегодня занятие состоится в привычное время – в 14:00. В школе учат иностранному языку не хуже, чем репетиторы, но делают это бесплатно. Подойдёт школьникам и студентам, желающим подтянуть пробелы и совершенствоваться в изучении языка международного общения.Любопытно, что во многих европейских странах, например, в Швеции наличность хороша лишь в коллекционных целях. Цифровыми деньгами там расплачиваются даже в такси, а бумажки и монеты почти нигде не принимают.