Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Сегодня в Липецке: в четверг – субботник, китайский теннис и сколько липчане готовы потратить на подарок учителю
Общество
754
сегодня, 07:00
6
Сегодня в Липецке: в четверг – субботник, китайский теннис и сколько липчане готовы потратить на подарок учителю
Представляем вам информационную картину наступившего дня.
В Липецке продолжается лето. Погода и сегодня, как в августе – 23-25 сентября, переменная облачность и без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б на улице Космонавтов, а также жители частного сектора улиц Брюллова, Стасова, переулка Космического.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях отключат электричество на улицах 10-я Шахта, Балмочных, Винницкой, Задорожной,Краснозаводской, Л.Шевцовой, Муршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Репина, Садовой, С. Тюленина, Ф.Полетаева, Харьковской, Шахтёрской, в переулках Брянском, Витебском, Данковском, Львовском Хвойном, Черниговском, в посёлке Заречье, в садоводчествах «Восход» и «Металлург-2».
В промежутке с 9:00 до 18:00 на срок до 3-х часов из-за монтажа приборов учёта обесточат улицы Детскую, Монтажников, Ударников, Юношескую, переулок Рудный.
Пробки
Машина всё дорожают, но меньше их на улицах не становится, а потому попасть в пробку – плёвое дело. Снизить риск помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения – с их помощью иногда можно скорректировать маршрут.
Театральные встречи
В ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается 40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 19:00 своё мастерство на сцене покажут актёры Калужского областного драматического театра. Они привезли спектакль «Маскарад» (16+).
Поэтическая драма Михаила Лермонтова, трагифарс в постановке Роберта Манукяна. Здесь убивают словом, сплетней, чтобы потом, сняв маску, пролить «горькие слезы сострадания». Внимание! Спектакль идёт 3 часа 10 минут.
Концерты
В 12:00 в БИЦ «Рудничный» (ул. Юношеская, 22) пройдёт концерт воспитанников Детской школы искусств №12, посвященный Дню учителя (6+).
В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) ученики устроят праздничное выступление в честь педагогов (6+).
Фото vk.com/dmshlipetsk
А в ОП «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) в 17:00 состоится праздничный концерт «Душою молоды всегда» к Международному дню пожилых людей (6+).
Во двор, чтобы погулять
Мероприятия проекта «А у нас во дворе» (0+) сегодня в 16:00 доберутся до дома на улице П.Смородина, 34. Музыка, танцы, мастер-классы.
Во двор, чтобы убраться
А ещё в четверг липчан приглашают на субботник. Т.к. коммунальные службы заняты, дворников не хватает, то им предлагают помочь. В 14:00 субботник «Масштабная уборка» (16+) собрались провести на улицах 15 микрорайон, возле домов №№. 3, 13 и 17; В. Терешковой; Неделина; Советской; Первомайской; Фрунзе и в сквере Левобережном.
Напишите в комментариях –а вы пойдёте?
Китайский теннис
Весело сегодня будет в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Там будут размахивать ракетками и носиться по коридорам спортсмены.
В 16:00 состоится пробное занятие по ролиболу – китайскому теннису, в котором ценится не точность подачи, а красота движений с ракеткой и мячиком (12+). Отчасти это напоминает гимнастику цигун, а игрок напротив вас часто знает будущий манёвр, как и вы в курсе его намерений. Задача – не забить мяч, а разыграть длинную партию. Занятия проведёт энтузиаст этого дела Ольга Ардашева, которая недавно вернулась соревнований в Поднебесной.
Ролиболу катастрофически не хватает поклонников в Липецкой области, поиск адептов т.е. сам урок пройдёт бесплатно.
Волейбол
В 10:00 в СК «Сокол» (ул. Ушинского, 5) стартует волейбольный турнир среди девочек. Участвуют команды из нескольких городов.
Ранее традиционные соревнование были посвящены памяти тренера Марии Разгуловой, а с недавних пор – одновременно и светлой памяти недавно ушедшего из жизни тренера Сергея Финогеева.
Архив. Сергей Финогеев с одной из своих воспитанниц. Скончался в 2020 году на 69-м году жизни
Накануне Дня учителя
Согласно опросу SupwrJob, на подарки педагогам в честь завтрашнего Дня учителя липчане в этом году готовы потратить 2 500 тысячи рублей.
В среднем по стране эта сумма равняется 3 700 рублям. В прошлом году сумма составляла 3 200 рублей. Самыми щедрыми (или состоятельными?) оказались родители из Москвы и Санкт-Петербурга, которые согласны раскошелиться соответственно на 4500 и 3500 рублей.
Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Сегодняшний день не стал исключением.
За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.
В ролях: Маша Кошина, дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов.
«Говорит земля». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Евгений Корчагин (16+).
Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах, она топит за экологию, и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придётся очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.
В ролях: Антон Филиппенко, Гоша Куценко, Елена Подкаминская.
«Особенности национальной больницы». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Станислав Светлов (18+)
Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий̆ и насыщенный̆ день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.
В ролях: Виктория Исакова, Алексей Бычков, Алексей Розин, Василий Кортуков.
1
0
0
3
1
Комментарии (6)