Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Тербунском районе простились с погибшим на СВО танкистом
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
Женщину и мальчика сбил автомобиль на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Происшествия
В Липецке звучат сигналы тревоги: началась тренировка системы гражданской обороны
Общество
От антиквариата до унитаза: в Липецке проверили контейнерные площадки
Общество
Офисных работников инструктировали во дворе дома с укрытиями
Общество
Пьяный водитель «Хёндая» врезался в стену магазина
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
20-летняя девушка бесплатно переоделась в магазине и оттолкнула преследовавшую её охранницу
Происшествия
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Происшествия
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
35-летний мужчина до смерти забил пенсионера из-за полбутылки водки
Происшествия
Сегодня в Липецке: в четверг – субботник, китайский теннис и сколько липчане готовы потратить на подарок учителю
Общество
Сезон в Липецкой филармонии открыла пианистка мирового уровня - фоторепортаж
Культура
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Ночью в России перехвачены 125 беспилотников
Происшествия
Водитель мопеда пострадал в столкновении с легковушкой
Происшествия
Крупный пожар тушили накануне в Усманском районе
Происшествия
Читать все
Общество
754
сегодня, 07:00
6

Сегодня в Липецке: в четверг – субботник, китайский теннис и сколько липчане готовы потратить на подарок учителю

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

64-е августа

В Липецке продолжается лето. Погода и сегодня, как в августе – 23-25 сентября, переменная облачность и без осадков.

IMG_8321.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б на улице Космонавтов, а также жители частного сектора улиц Брюллова, Стасова, переулка Космического.

9ax8g0o7cat9kuvxj8b98d35z1lacpft.jpg

Отключение света

С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях отключат электричество на улицах 10-я Шахта, Балмочных, Винницкой, Задорожной,Краснозаводской, Л.Шевцовой, Муршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Репина, Садовой, С. Тюленина, Ф.Полетаева, Харьковской, Шахтёрской, в переулках Брянском, Витебском, Данковском, Львовском Хвойном, Черниговском, в посёлке Заречье, в садоводчествах «Восход» и «Металлург-2».

DSC_973512.jpg

В промежутке с 9:00 до 18:00 на срок до 3-х часов из-за монтажа приборов учёта обесточат улицы Детскую, Монтажников, Ударников, Юношескую, переулок Рудный.

Пробки
Машина всё дорожают, но меньше их на улицах не становится, а потому попасть в пробку – плёвое дело. Снизить риск помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения – с их помощью иногда можно скорректировать маршрут.


Театральные встречи

В ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается 40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 19:00 своё мастерство на сцене покажут актёры Калужского областного драматического театра. Они привезли спектакль «Маскарад» (16+).

4303_62.jpg

Поэтическая драма Михаила Лермонтова, трагифарс в постановке Роберта Манукяна. Здесь убивают словом, сплетней, чтобы потом, сняв маску, пролить «горькие слезы сострадания». Внимание! Спектакль идёт 3 часа 10 минут.

Концерты

В 12:00 в БИЦ «Рудничный» (ул. Юношеская, 22) пройдёт концерт воспитанников Детской школы искусств №12, посвященный Дню учителя (6+).

В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) ученики устроят праздничное выступление в честь педагогов (6+).

ё111.jpg

Фото vk.com/dmshlipetsk

А в ОП «Студёновском» (ул. Шкатова, 25) в 17:00 состоится праздничный концерт «Душою молоды всегда» к Международному дню пожилых людей (6+).

Во двор, чтобы погулять

Мероприятия проекта «А у нас во дворе» (0+) сегодня в 16:00 доберутся до дома на улице П.Смородина, 34. Музыка, танцы, мастер-классы.

70vuwije34uol3wrjnxn80aydl1ry89j.JPG

Во двор, чтобы убраться

А ещё в четверг липчан приглашают на субботник. Т.к. коммунальные службы заняты, дворников не хватает, то им предлагают помочь. В 14:00 субботник «Масштабная уборка» (16+) собрались провести на улицах 15 микрорайон, возле домов №№. 3, 13 и 17; В. Терешковой; Неделина; Советской; Первомайской; Фрунзе и в сквере Левобережном.

3a1fe72e3759bb194f35e5b89f13dd3a.JPG

Напишите в комментариях –а вы пойдёте?

Китайский теннис

Весело сегодня будет в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Там будут размахивать ракетками и носиться по коридорам спортсмены.

lwcj6f40nnvvcz3llr39vnnlprsspx33.jpeg

В 16:00 состоится пробное занятие по ролиболу – китайскому теннису, в котором ценится не точность подачи, а красота движений с ракеткой и мячиком (12+). Отчасти это напоминает гимнастику цигун, а игрок напротив вас часто знает будущий манёвр, как и вы в курсе его намерений. Задача – не забить мяч, а разыграть длинную партию. Занятия проведёт энтузиаст этого дела Ольга Ардашева, которая недавно вернулась соревнований в Поднебесной.

Ролиболу катастрофически не хватает поклонников в Липецкой области, поиск адептов т.е. сам урок пройдёт бесплатно.

Волейбол

В 10:00 в СК «Сокол» (ул. Ушинского, 5) стартует волейбольный турнир среди девочек. Участвуют команды из нескольких городов.

Ранее традиционные соревнование были посвящены памяти тренера Марии Разгуловой, а с недавних пор – одновременно и светлой памяти недавно ушедшего из жизни тренера Сергея Финогеева.

ee6ea580cea8e090e7ab786348e8d671.jpg

Архив. Сергей Финогеев с одной из своих воспитанниц. Скончался в 2020 году на 69-м году жизни

Накануне Дня учителя

Согласно опросу SupwrJob, на подарки педагогам в честь завтрашнего Дня учителя липчане в этом году готовы потратить 2 500 тысячи рублей.

В среднем по стране эта сумма равняется 3 700 рублям. В прошлом году сумма составляла 3 200 рублей. Самыми щедрыми (или состоятельными?) оказались родители из Москвы и Санкт-Петербурга, которые согласны раскошелиться соответственно на 4500 и 3500 рублей.

0J2A7147.JPG

В традиционный праздничный набор входят: букет цветов - 62%, подарочные сертификаты - 30%, наборы чая, кофе и/или конфет - 24%.

Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Сегодняшний день не стал исключением.

«Василиса и хранители времени». Россия, 2024. Фэнтези, семейный. Режиссёр Павел Лунгин (6+).

За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

В ролях: Маша Кошина, дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов.


«Говорит земля». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Евгений Корчагин (16+).

Стас — шахтер, не самый трудолюбивый, но очень обаятельный. Случайно он оказывается заваленным в шахте вместе с эко-активисткой Леной. После чего начинает слышать голос. Голос Земли! В своих речах, она топит за экологию, и угрожает, что топить будет уже всех подряд, если к ней не прислушаются. Проблема в том, что слышит ее только Стас. И теперь ему придётся очень быстро убедить весь мир, что а) он не шизофреник и б) срочно нужно перестать загрязнять Землю, иначе она всех смоет со своего лица.

В ролях: Антон Филиппенко, Гоша Куценко, Елена Подкаминская.


«Особенности национальной больницы». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Станислав Светлов (18+)

Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий̆ и насыщенный̆ день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.

В ролях: Виктория Исакова, Алексей Бычков, Алексей Розин, Василий Кортуков.



Дорогие липчане! Как говорится, погода шепчет…. Шепчет о том, как прекрасно пройтись по улице хотя бы в перерыв, посидеть на лавочке и почитать новости. Новости липчанам в любую погоду поставляет GOROD48, но приоткроем тайну – в погожие дни и нам работается веселее. У нас на сайте вы найдёте свежую и оперативную информацию на все случаи жизни и продолжите оставаться информированным человеком. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
1
0
0
3
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
10 минут назад
Погода шепчет. Выйти пройтись по зараженной собаками территории одно удовольствие! Когда начнут собачники штрафовать?
Ответить
Гость
12 минут назад
Выйду убраться на придомовой территории. УК Солнечный город "забила" На все. Писали в вышестоящим инстанции, тоже бесполезно. При устном опросе с их стороны управляшка все делает идеально. А создать комиссию и проверить уборку 24 мкр слабо.
Ответить
ё
17 минут назад
Субботник - в четверг? Чудеса.
Ответить
Пессимист
59 минут назад
С первого октября в очередной раз повышены тарифы за содержание жилья, вот и управляйтесь сами!
Ответить
Евгений
сегодня, 08:50
Опять Сырский на весь день без света останется с 09:00 до 18:00 офигеть просто... Пишут что на срок до трех час но уверен отключат на весь день а что удивляться в прошлом 2023 году трижды на сутки отрубили.
Ответить
Субботник
сегодня, 08:00
На меня не рассчитываете, так как дома не холодной воды не горячей нет. Помытся после этого нет возможности.
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru