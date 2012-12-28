Сегодня в Липецке: в четверг – субботник, китайский теннис и сколько липчане готовы потратить на подарок учителю

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

В Липецке продолжается лето. Погода и сегодня, как в августе – 23-25 сентября, переменная облачность и без осадков.









С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б на улице Космонавтов, а также жители частного сектора улиц Брюллова, Стасова, переулка Космического.











С 9:00 до 18:00 из-за ремонта на сетях отключат электричество на улицах 10-я Шахта, Балмочных, Винницкой, Задорожной,Краснозаводской, Л.Шевцовой, Муршала Рыбалко, Муравьёва, Одоевского, Подсобное хозяйство, Репина, Садовой, С. Тюленина, Ф.Полетаева, Харьковской, Шахтёрской, в переулках Брянском, Витебском, Данковском, Львовском Хвойном, Черниговском, в посёлке Заречье, в садоводчествах «Восход» и «Металлург-2».











Машина всё дорожают, но меньше их на улицах не становится, а потому попасть в пробку – плёвое дело. Снизить риск помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения – с их помощью иногда можно скорректировать маршрут.











Театральные встречи

В ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) продолжается 40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». Сегодня в 19:00 своё мастерство на сцене покажут актёры Калужского областного драматического театра. Они привезли спектакль «Маскарад» (16+).











В 17:00 в Детской музыкальной школе №5 (ул. Гагарина, 101/2) ученики устроят праздничное выступление в честь педагогов (6+).













Фото vk.com/dmshlipetsk



Мероприятия проекта «А у нас во дворе» (0+) сегодня в 16:00 доберутся до дома на улице П.Смородина, 34. Музыка, танцы, мастер-классы.











А ещё в четверг липчан приглашают на субботник. Т.к. коммунальные службы заняты, дворников не хватает, то им предлагают помочь. В 14:00 субботник «Масштабная уборка» (16+) собрались провести на улицах 15 микрорайон, возле домов №№. 3, 13 и 17; В. Терешковой; Неделина; Советской; Первомайской; Фрунзе и в сквере Левобережном.









Напишите в комментариях –а вы пойдёте?



Весело сегодня будет в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2). Там будут размахивать ракетками и носиться по коридорам спортсмены.









Ранее традиционные соревнование были посвящены памяти тренера Марии Разгуловой, а с недавних пор – одновременно и светлой памяти недавно ушедшего из жизни тренера Сергея Финогеева.











Архив. Сергей Финогеев с одной из своих воспитанниц. Скончался в 2020 году на 69-м году жизни



Согласно опросу SupwrJob, на подарки педагогам в честь завтрашнего Дня учителя липчане в этом году готовы потратить 2 500 тысячи рублей.





В среднем по стране эта сумма равняется 3 700 рублям. В прошлом году сумма составляла 3 200 рублей. Самыми щедрыми (или состоятельными?) оказались родители из Москвы и Санкт-Петербурга, которые согласны раскошелиться соответственно на 4500 и 3500 рублей.



















Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Сегодняшний день не стал исключением.











