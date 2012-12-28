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сегодня, 14:53
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Липчане в Китае взяли медали первенства по экзотическому виду спорта

Наша сборная по ролиболу вернулась с чемпионата мира.

Липчане приняли участие в мировом первенстве по ролиболу в Китае, которое завершилось 13 сентября. Соревнования по необычному виду спорта проходили в Цзесю — это уездный город в центральной части провинции Шаньси.

Ролибол — инновационный вид спорта с ракеткой и мячом, который базируется на древней оздоровительной практике тайцзицюань, суть которой — мягкое воздействие на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, суставы, позвоночник.

Это своеобразный микс тенниса, танца, ушу и цигуна. Он включает два направления: показательные выступления под музыку (фристайл) и соревновательные игры через сетку. В качестве инвентаря используется ракетка с силиконовой мембраной и резиновый мяч, частично наполненный песком.

Оказывается, в Липецке ролибол развивают ещё с 2012 года и именно у нас появилась чуть ли ни первая в России профессиональная команда по ролиболу.

Как рассказала GOROD48 тренер Ольга Ардашева, отправившаяся в Китай cборная России состояла из 35 спортсменов из семи городов России: Липецка, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ульяновска и Белокурихи Алтайского края. Представители Липецка были в большинстве — наш город представляли 18 спортсменов ролибол-клуба «Виртуоз». В числе отправившихся в Китай были и школьники, и возрастные спортсмены. Самым старшим членам нашей команды Алле и Владимиру Самойленко — 73 года и 75 лет.

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Наши спортсмены приняли участие во всех номинациях: соло и дуэты фристайл, челлендж (импровизация под неизвестную музыку), групповой показ формы с ракеткой и мячом, а также соревновательная и партнерская игры через сетку.

В результате липчане взяли несколько призовых мест. Полина Крупичева заняла второе место в номинации «Соло фристайл», Серафима Горшкова – третье место, а Ольга Ардашева — четвёртое призовое место. 

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В номинации «Дуэт фристайл» второе место завоевали учащиеся лицея №44 Григорий и Евдокия Ефименко. Они выступили с номером под песню «Катюша» (он на видео). Липчанки Ольга Ильина и Ольга Перцева заняли пятое место в той же номинации. Елена Ретикова и Олеся Зайцева — седьмое место.

Полина Крупичева также заняла второе место в номинации «Челленж импровизация соло». Также у липчан два третьих места в групповых показах тайцзи формы. Старшеклассник лицея №44 Григорий Ефименко занял четвёртое место в сопернической игре через сетку. А в партнерской игре через сетку третье место у липчан Ольги Ардашевой и Серафимы Горшковой.

По уверению Ольги Ардашевой, сейчас наша команда по ролиболу одна из лучших в мире.
 

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Всего в Поднебесной липецкие ролиболисты провели неделю: четыре дня шли соревнования, ещё три дня спортсмены потратили на экскурсии.

Часть затрат на поездку в Китай, проживание и питание спортсменов оплачивала принимающая сторона, а вот билеты липчане приобретали сами, удалось окупить: первое-третье места на пьедестале подтверждались медалями и денежной премией, а призовые места с 4 по 8 место включительно – выдачей сертификата и денежной премией.

Китай
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Комментарии (1)

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Анатолий
48 минут назад
А литробол будет проходить?
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