Сезон в Липецкой филармонии открыла пианистка мирового уровня - фоторепортаж

Липецкая филармония с размахом открыла 67-й концертный сезон.













Выступление Мечетиной с симфоническим оркестром Липецкой филармонии под управлением главного дирижёра Михаила Мясникова получилось огненным. Прозвучали классические произведения Альфреда Шнитке и Дмитрия Шостаковича.











А конферансье вечера выступил сценарист и редактор программ на государственном телеканале «Культура» музыковед и музыкальный критик Ярослав Тимофеев.













На новый сезон у филармонии большие планы – классические, популярные, джазовые и т.п. концерты, именитые гости, традиционные развивающие музыкальные занятия для малышей и многое другое. Узнавать о них можно, например, в рубрике «Сегодня в Липецке» , которая утром открывает каждый информационный день на GOROD48.





















































Липецкая филармония с размахом открыла 67-й концертный сезон.Специальной гостьей стала пианистка мирового уровня москвичка Екатерина Мечетина, в портфолио которой совместные выступления с Мстиславом Ростроповичем, Владимиром Спиваковым, Саулюсом Сондецкисом, Юрием Башметом, Фабио Мастранджело и другими звездными маэстро. Более того, солистке Московской филармонии и лауреатке международных конкурсов немало современных композиторов доверяют премьеры своих произведений.