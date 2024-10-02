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Культура
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вчера, 18:24
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Сезон в Липецкой филармонии открыла пианистка мирового уровня - фоторепортаж
Липецкая филармония с размахом открыла 67-й концертный сезон.
Специальной гостьей стала пианистка мирового уровня москвичка Екатерина Мечетина, в портфолио которой совместные выступления с Мстиславом Ростроповичем, Владимиром Спиваковым, Саулюсом Сондецкисом, Юрием Башметом, Фабио Мастранджело и другими звездными маэстро. Более того, солистке Московской филармонии и лауреатке международных конкурсов немало современных композиторов доверяют премьеры своих произведений.
Выступление Мечетиной с симфоническим оркестром Липецкой филармонии под управлением главного дирижёра Михаила Мясникова получилось огненным. Прозвучали классические произведения Альфреда Шнитке и Дмитрия Шостаковича.
А конферансье вечера выступил сценарист и редактор программ на государственном телеканале «Культура» музыковед и музыкальный критик Ярослав Тимофеев.
На новый сезон у филармонии большие планы – классические, популярные, джазовые и т.п. концерты, именитые гости, традиционные развивающие музыкальные занятия для малышей и многое другое. Узнавать о них можно, например, в рубрике «Сегодня в Липецке», которая утром открывает каждый информационный день на GOROD48.
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