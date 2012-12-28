Липецкая вечЁрка: вой сирен, скандальный ЖК и вояж по свалкам

Сегодня, 2 октября, началась Всероссийская тренировка по гражданской обороне, архитекторы и представители общественной палаты Липецка выступили против строительства ЖК «Турист», и чиновники проверили состояние мусорных контейнеров.