Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Общество
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вчера, 20:24
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Липецкая вечЁрка: вой сирен, скандальный ЖК и вояж по свалкам
Сегодня, 2 октября, началась Всероссийская тренировка по гражданской обороне, архитекторы и представители общественной палаты Липецка выступили против строительства ЖК «Турист», и чиновники проверили состояние мусорных контейнеров.
Желающие смогут на учебных площадках, расположенных в гипермаркете «Ашан», ТЦ «Ривьера», на парковке у гипермаркета «Линия», на Центральном рынке на автовокзале и на площади Плеханова, 1 узнать, как действовать при разных сигналах воздушной опасности и научиться оказывать первую помощь.
Новости о тренировке набрали много просмотров. Комментаторы GOROD48 жаловались, что не слышали сирен и переживали из-за отсутствия убежищ в шаговой доступности. Интересно, эти проблемы власти будут решать?
«В районе опытной станции где м-р Звёздный дома при открытых форточках сирены не слышно, гораздо слышней шум машин с тамбовской трассы!» — пожаловался Житель.
«Сирену при открытых окнах слышно на улице Мичурина», — добавила Домохозяйка.
«Домофон молчит», — сообщил чо.
«Добрый день. На Универсальном проезде, где завод ООО «Липецкпиво», с открытым окном нараспашку сирену еле-еле слышно. А люди работают в цехе вообще ее не услышат. Как люди услышат сирену при красном уровне, зимой да еще в цеху, где работает оборудование?» — поинтересовался 123.
«3-й мкрн отлично слышно», — порадовался valerafromsplus.
«В центре города было слышно хорошо, даже подвалы были открыты, это что касается Пролетарской 5», — написала Анна.
«Укрытия? А они есть? Проще самим во дворах вырыть», — считает комментатор.
«Где укрытия на остановках». — спросили Подудели отчитались.
«Интересно, как жители, а самое главное — куда, в частном секторе прятаться будут», — переживает Бабушка Гена.
«С Советской, 68 бежать на парковку Малибу, через мост, вы серьёзно?» — удивилась Липчанка.
«На Юбилейной из подвалов сделали укрытие, где нет места даже стоять, не то, чтобы сидеть. Плюсом ко всему там ещё трубы с горячей водой и отоплением проходят. То есть если рванет, то все сварятся в кипятке. Зато отчитались, что бомбоубежище готово!» — возмущается Липа.
«Почему не провели нормальные учения, не пустили в подвалы и прочие убежища Там бы и провели инструктаж Посмотрели бы, как найдут, за какое время дойдут Спустятся ли поместятся ли все. Как там будет с кислородом в толпе и народом», — предложил Мси серж.
«Ну какая жесть! Ну нет убежищ и взять их негде! Подвалы — это не убежища, это братские могилы в случае чего!» — рубанул Гость.
В Липецке заканчиваются очередные общественные обсуждения строительства ЖК «Турист». Здания жилого комплекса на участке едва помещаются, хотя, по правилам, от них до границ участка должно быть не менее пяти метров. Чтобы узаконить эти отклонения от строительных нормативов и проводят обсуждения.
Архитекторы и представители Общественной палаты Липецка написали письма в которых в очередной раз выступили против стройки. По их мнению, проживание в ЖК может оказаться небезопасным.
«Так всё же выдано или не выдано разрешение на строительство этого дома? Если не выдано, как утверждала представитель мэрии Сурмий, то почему идёт строительство?» — спросил Непонятно.
«Разрешения нет, а стойка идет, на практике разрешение получают в конце стройки, когда объект сдают», — ответила Ирина.
«А в городе отрицательный баланс неравнодушных горожан. Но уже хорошо, что они есть. За архитекторов!» — призвал Гость.
«Кому-то из чинов эта нелепость в центре города выгодна, раз так вяло реагируют на абсолютно обоснованный протест архитекторов и общественности!» — уверен Зри в корень.
Работники управ вместе с общественниками и заместителем руководителя Госжилинспекции Сергеем Музолевским проверили контейнерные площадки. Ни одной чистой и сделанной по правилам, они не нашли.
Невозможно понять, почему в Сочи от мусоровозов не пахнет, а у нас их приближение можно по почувствовать за версту? Почему в Хабаровске мусорные контейнеры настолько чистые, что стоят у каждого подъезда. Липчане вряд ли на такое согласились, опять же из-за вони и грязи!
«Рейд по помойкам — это шикарно! Предлагаю вывести в отдельную рубрику и проводить еженедельно. Власть имущие — по графику», — предложил Колян.
Завтра в Липецке возможно зафиксируют очередной температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в городе столбики термометров могут подняться до +25 градусов. Столько же в этот день было в 1990 году.
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