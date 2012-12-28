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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
9

В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 5 октября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +21 до +26 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.

День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза. 

жара
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Комментарии (9)

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Надя
вчера, 19:22
Нужен срочно дождь чтобы появились осение опята.
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Михаил
вчера, 19:03
Шикарная и Волшебная Осень. Давно такой не было. Балдею от такой шикарной погоды и золотых красок природы и с ужасом вспоминаю холодную сырую и серую Осень 2022 года.
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Адвокат Черный
вчера, 19:17
Совершенно с Вами согласен! Полностью поддерживаю Вашу позицию по данному вопросу. Осень в этом году просто Волшебная!!!
Ответить
МАЛИНА ШИП
вчера, 18:33
Фотография волшебная! Обожаю осень!
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Житель
вчера, 18:02
Хочу за грибами!
Ответить
Лепесток
вчера, 17:54
Если верить яндексу нас ждет проклятье выходных с вечера пятницы 2 дня лить будет а потом снова 20-22 тепла.
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Прелесть
вчера, 17:33
Пусть тепло стоит , но и дожди иногда идут.
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Оля
вчера, 17:23
Дай бог чтобы хорошие дожди прошли.
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Сами
вчера, 17:14
Ну и осень каждый день одна жара надоела такая погода хочется уже дождей и холодов
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