В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие двое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 5 октября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +2 до +7 градусов, днем — от +21 до +26 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.