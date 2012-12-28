Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Полицейские опубликовали видео погони со стрельбой за пьяным водителем по улицам Липецка
Пьяная девушка снесла столб в Сселках и повредила несколько автомобилей на Соколе: ее арестовали на 10 суток
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +26
В ближайшие двое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается. 5 октября под влиянием атмосферных фронтов южного циклона пройдут дожди различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью — от +5 до +7 градусов, днем — от +23 до +25 градусов.
День 3 октября стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 2 градуса мороза.
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