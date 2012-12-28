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2198
вчера, 16:06
25

От антиквариата до унитаза: в Липецке проверили контейнерные площадки

Управляющие компании и «ЭкоПром-Липецк» до сих пор не могут сделать город чистым.

В Липецке продолжается неделя муниципального контроля. В понедельник работники управ совместно с общественниками и Клубом городского жителя тотально проверили соблюдение хозсубьектами городских Правил благоустройства. Во вторник департамент проверил реакцию липецкого филиала «Квадры» на предостережения о нарушении сроков восстановления газонов, тротуаров и дорог после аварийных и плановых ремонтов сетей. Сегодня с участием заместителя руководителя региональной Госжилинспекции Сергеем Музалевских ревизии подверглись несколько контейнерных площадок, на состояние которых в мэрию, горсовет и ГЖИ жаловались липчане.

Первый адрес — 8 Марта, 9. После ремонта двора пятиэтажки контейнерная площадка сместилась в сторону от прежнего места на несколько метров. Три пластиковых бака УК «Эллада» поставила на новый асфальт, ничем их не огородив, не сделав навеса и обязательного отсека для складирования крупногабаритных отходов (веток, мебели, строительных материалов).

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— Все это — нарушение Кодекса об административных правонарушениях. Если бы это был не рейд с участием общественников, а наше контрольно-надзорное мероприятие, мы бы составили протокол на «Элладу», по которому суд мог бы оштрафовать компанию на сумму до 300 тысяч рублей или должностное лицо — до 100 тысяч. В прошлом голу мы составили на руководителей УК 46 протоколов за содержание площадок. Но если в ГЖИ с жалобой на состояние контейнерной площадки пожалуется житель дома, то мы составим такой протокол, — сказал Сергей Музалевских.

Но и этот выход проверяющих не закончится ничем: департамент развития территории направит «управляшке» предписание об устранении выявленных нарушений в течение месяца. Если этот документ будет проигнорирован, то истец пойдет в суд, который в любом случае встанет на сторону мэрии.

В Военном городке, у дома по Терешковой, 31а, который обслуживает УК «МКД48», та же картина: у контейнерной площадке нет крыши и нет отсека для КГО. «ЭкоПром-Липецк», в таком может и не вывозить крупногабаритный мусор — ведь он находится вне места складирования. Поэтому за невысоким бетонным ограждением мусорки навалены ветки, а в нескольких метрах от них — оставленный кем-то унитаз.

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— Даже если бы тут был отсек для КГО, как него уместить эти ветки? Они же в него не влезут! — спросила кто-то из членов Клуба городского жителя.

— Вариант: порубить их на куски в два-три метра. Незадолго до окончания своих полномочий мэр Уваркина сказала: бросайте весь такой мусор в контейнеры! Но управляющие компании сказали, что не имеют возможности измельчать ветки. А «Экопром» капризничает. Ему все подавай в отсек! — ответила ей другая общественница.

Она же вспомнила, что в 2018 году видела, как у ее дома на улице Бунина спецмашина от «Экопрома», которую называли «коровой», перемалывала весь крупногабарит, которые в нее закидывали. «На Стаханова, 45 на моих глазах в прошлом году диван в эту «корову» запихнули, и она все в щепы перебила!», — добавила ее коллега.

Да, такая машина-шредер у «Экопрома» есть. Но она предназначена для измельчения исключительно древесины. Тех же елок и сосенок, которые в январе-феврале горожане выкидывают на мусорки тысячами.

Следующие три жалобы — на состояние контейнерных площадок, которые на улице Филипченко обслуживает УК «ЖЭУ №4». В этой части города легко заблудиться из-за обилия однотипных пяти- и девятиэтажек с дробями в нумерации, построенных в 60-70 годы. Не мудрено, что так и случилось. Но проблемных мусорок тут явно больше трех. Поэтому инспекция приехала не туда, куда надо, но нашла жуткого вида площадку у дома по Космонавтов, 49/3.

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— Я два через два работаю в ларьке. Два дня назад тут было чисто, — говорит продавщица, опорожняющая в бак мусорное ведро.

Но и два дня назад тут, судя по ее состоянию, не было порядка, хотя здесь есть достаточно просторный отсек для КГО. Всех рассмешили развешанные на площадке объявления: «Уважаемые жильцы, просьба не мусорить». Как так, не мусорить на мусорке?

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И тут же проверяющих удивила другая контейнерная площадка — на Филипченко, 12/2. Здесь оказалась выставка раритета: старые письменный стол, шкафы, этажерка, диван. Дивану лет 30, деревянная мебель явно времен раннего Хрущева. Сюда же пожилая женщина вынесла старую зеленую настольную лампу.

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— Металл! Явно медь! — стучит ногтем по ее плафону общественница, оказавшаяся ценителем антиквариата. — А ее основание — нержавейка. Попробуйте, какая она тяжелая!

Она забирает лампу себе (и будет носить ее до конца рейда). А фотографии старой мебели пересылает знакомой, такой же фанатке старинных вещей. «Может, она приедет сюда и вывезет все это».

— Это что! Я венский стул начала века принесла как-то с мусорки. Отреставрировала и в Москве за 30 тысяч рублей продала, — говорит другая общественница, кажется недовольная тем, что лампа попала не в ее руки.

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— Здесь свалка вместо контейнерной площадки. Отсек для КГО есть, но он завален мусором, который явно давно не вывозил регоператор. Отсек переполнен. В то же время баки для твердых коммунальных отходов пусты. Это свидетельствует о том, что мусоровоз «Экопрома» был тут утром, — комментирует обстановку заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.

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Между торцом дома по Филипченко, 13, спортивной площадкой и детским садом №98 мы обнаружили длинную мусорную площадку, заваленную с одной стороны автомобильными шинами, а сзади — ветками. На все это безобразие смотрят сразу три видеокамеры системы «Безопасный город». Ну, если у этой мусорки что-нибудь произойдет, камеры, конечно, позволят изобличить преступников. А идентифицировать тех, кто завалил контейнерную площадку покрышками, они, очевидно, не в состоянии.

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В новых районах тоже все не слава богу. У дома Кривенкова, 13а, который обслуживает УК «Новый город», на площадке есть отсек для ГКО. Но в нем почему-то стоит один из пластиковых мусорных баков. Так что сложить крупногабарит можно лишь в большой бункер, предназначенный для сбора строительного мусора. Вперемешку с ним и теми же крупногабаритными отходами навалены пакеты с обычным мусором. Контейнер переполнен с верхом. От него разит вонью.

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Но это — единственная площадка, на которой обнаружилась табличка с графиком уборки ТКО и ТБО. Но если три контейнера с бытовым мусором при нас за две минуты выгрузили в свой мусоровоз работники «Экопрома», то бункер явно не разгружали минимум месяц, хотя, судя по табличке от УК «РСУ-2», делать это должны по понедельникам.

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— Осталось узнать, какой понедельник имеется в виду. Если раза в неделю недостаточно, то мусор надо вывозить чаще, — резюмировала Татьяна Инютина.
мусор
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Комментарии (25)

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Как гость
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Сначала новые
гость
53 минуты назад
Звонок на прямую линию только поможет.
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гость
57 минут назад
Ой, как страшно! Экопром дрожит. Кому нужны эти рейды? Показуха, эффект нулевой.
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Ник
вчера, 22:55
На проезде Осенний 10 подвал в ужасном состоянии, а ЖЭК "Зевс" не реагирует. Сырость, трубы протекают, грязища,прогнивший скраб бомжей, висящие провода, открытые двери и незарешеченные вентиляционные окна в подвал.Страшно рядом с подвалом проходить, не то что спускаться в него.
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Гость
вчера, 22:26
А когда навес над мусорными баками будет по проспекту Победы, д.103. УК "Победа" вообще не заботится о территории. Детские площадки не имеют сертификации, газоны не поливаются и не обновляются уже лет 10. Зато тариф за обслуживание поднимают. Короче, в этом городе бардак процветает и конца ему не видно!!!
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Мария
вчера, 22:24
Эко пром лучшие
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Житель дома 13а
вчера, 22:20
Жители домов не делают пару шагов. Чтобы выбросить мелктй бытовой мусор в соответствующий контейнер. А бросают туда куда проще. В большой контейнер.Поэтому и за неделю неприятный запах Крупногабаритный мусор неприятно не пахнет.
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Ника
вчера, 22:15
Кривенкова 13а как всегда отличились. РСУ 2 просто бездыри. Платим деньги за воздух. Из них видим только уборщицу. А на лестничном марше что твориться начиная с 3 этажа.
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Кузя
вчера, 21:36
О как, проверка. Тогда понятно, почему у нас контейнерная площадка в последние дни чистая, как никогда;)))
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Александр
вчера, 21:22
Терешковой 26, мусорка от магазина магнит
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общественник
вчера, 20:22
Когда зкопром начнёт мыть контейнеры в соответствии с действующим законодательством. Почему контейнеры всегда с открытыми крышками при отсутствии навесов. Вот вопросы для решения для депутатов и общественников. Эти вопросы требуют решения в обязательном порядке, а не факты захламления.
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