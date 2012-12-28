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58 минут назад
9

Офисных работников инструктировали во дворе дома с укрытиями

Сегодня в 10:40 в Липецке завыли сирены, в квартирах заговорили домофоны, а в телеэфире прозвучал сигнал опасности. Таким образом началась Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

Сразу после сигнала тревоги, который было слышно на площади Победы, у драмтеатра и сквера на улице Ворошилова, корреспондент GOROD48 наблюдал инструктаж работников офисного здания на улице Советской.



Во дворе дома №68 им рассказали, как действовать в случае воздушного или ракетного налета, где укрываться.

— Такие налеты длятся примерно час, они краткосрочные, поэтому главное — найти укрытие и не находится на улице, — рассказывал офисным служащим инструктор.

Для работников комплекса на Советской, 64, 67/7 местом укрытия определены подвалы четырех подъездов на Советской,68.

Если этот дом окажется разрушен в результате атаки, то им рекомендовано отправляться в подземный паркинг ТРЦ «Малибу».

Тренировка продлится три дня — со 2 по 4 октября. Сегодня будут проверяться системы оповещения и укрытия, отрабатываться порядок действий при подаче сигнала «Внимание всем!».

3 и 4 октября будет отрабатываться введение в действие плана гражданской обороны и защиты населения Липецкой области, смотр сил и средств гражданской обороны.

Все три дня в в Липецке и других муниципалитетах области будут работать учебные площадки, где можно узнать,, как действовать при разных сигналах воздушной опасности и научиться оказывать первую помощь. В Липецке такие площадки оборудованы в гипермаркете «Ашан», ТЦ «Ривьера», на парковке у гипермаркета «Линия», на Центральном рынке и на автовокзале, на площади Плеханова,1.
учения
гражданская оборона
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
555
7 минут назад
Советская 64 - это же территория бывшего станкостроительного завода? Неужели там не осталось бомбоубежища?
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Баба Нюра
7 минут назад
Да зачем же мне всё это надо?
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коля
13 минут назад
А кормили или хоть воду предоставили.?
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Советская д 68
15 минут назад
В подвалах грязь, тараканы, свет - капчушки (лампочки еле светят). Там жуть, а не убежища. Особенно первый и второй подъезды (их подвалы).
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Мси серж
18 минут назад
Почему не провели нормальные учения не пустили в подвалы и прочие убежища Там бы и провели инструктаж Посмотрели бы как найдут за какое время дойдут Спустятся ли помемяться ли все Как там будет с кислородом в толпе и народом
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Интересно
19 минут назад
Сколько времени займёт эвакуация с Советской 68 в парковку Малибу((((((
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Зануда 48
20 минут назад
Получается офисных работников инструктировали, а других? А может кто и безработный есть.. Их тоже наверное нужно инструктировать
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Пессимист
33 минуты назад
Самое надёжное место укрытия - на Косырёвке, ну или на крайняк - в Жёлтовке
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Ирина
40 минут назад
Только все подвалы грязные в плохом состоянии
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