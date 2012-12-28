Офисных работников инструктировали во дворе дома с укрытиями

Сегодня в 10:40 в Липецке завыли сирены, в квартирах заговорили домофоны, а в телеэфире прозвучал сигнал опасности. Таким образом началась Всероссийская тренировка по гражданской обороне.

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Сразу после сигнала тревоги, который было слышно на площади Победы, у драмтеатра и сквера на улице Ворошилова, корреспондент GOROD48 наблюдал инструктаж работников офисного здания на улице Советской.Во дворе дома №68 им рассказали, как действовать в случае воздушного или ракетного налета, где укрываться.— Такие налеты длятся примерно час, они краткосрочные, поэтому главное — найти укрытие и не находится на улице, — рассказывал офисным служащим инструктор.Для работников комплекса на Советской, 64, 67/7 местом укрытия определены подвалы четырех подъездов на Советской,68.Если этот дом окажется разрушен в результате атаки, то им рекомендовано отправляться в подземный паркинг ТРЦ «Малибу».Тренировка продлится три дня — со 2 по 4 октября. Сегодня будут проверяться системы оповещения и укрытия, отрабатываться порядок действий при подаче сигнала «Внимание всем!».3 и 4 октября будет отрабатываться введение в действие плана гражданской обороны и защиты населения Липецкой области, смотр сил и средств гражданской обороны.Все три дня в в Липецке и других муниципалитетах области будут работать учебные площадки, где можно узнать,, как действовать при разных сигналах воздушной опасности и научиться оказывать первую помощь. В Липецке такие площадки оборудованы в гипермаркете «Ашан», ТЦ «Ривьера», на парковке у гипермаркета «Линия», на Центральном рынке и на автовокзале, на площади Плеханова,1.