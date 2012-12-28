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Происшествия
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54 минуты назад
Пьяный водитель «Хёндая» врезался в стену магазина
Автомобиль конфисковали в пользу государства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчину отстранили от управления автомобилем и предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, от которого он отказался. Позже выяснилось, что в январе 2022 года липчанин уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.
За повторный случай пьяной езды его судили уже по уголовной статье — части первой статьи 264.1 УК РФ.
В суде мужчина признал вину. В результате автомобиль «Хендэ Туксон 2.0 GLS» конфисковали в пользу государства. Также водителю назначено 160 часов обязательных работ и его лишили водительских прав на два года.
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