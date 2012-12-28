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Общество
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сегодня, 17:54
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
19 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в четырех районах города – подачу холодной воды временно ограничат жителям восьми улиц, предупредили в компании.
Воду для питья подвезут по адресам: улица Космонавтов 88, проспект Победы, 89, улица Октябрьская, 88а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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