На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

19 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в четырех районах города – подачу холодной воды временно ограничат жителям восьми улиц, предупредили в компании.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 88, 90, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, №№ 74, 80а, 88а по улице Октябрьской, №№ 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95 по проспекту Победы, а также частый сектор улиц района Ниженки – улицы Димитрова, Дарвина, Энергетическая, Красная, Чапаева.Воду для питья подвезут по адресам: улица Космонавтов 88, проспект Победы, 89, улица Октябрьская, 88а, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.