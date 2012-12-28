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887
33 минуты назад
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Рядом с лагерем погибшего в Приэльбрусье липчанина найдены следы медведя

Стали известны подробности и версии гибели 33-летнего жителя Липецка.

Агентство  ТАСС, со ссылкой на горных спасателей, сообщило версию гибели 33-летнего жителя Липецка на перевале Сылтранкель в Кабардино-Балкарии.

«Мужчина оборудовал место. У него был лежак. Скорее всего, он находился там какое-то время. А недалеко от его пристанища мы нашли следы жизнедеятельности медведя», — рассказал ТАСС представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Артур Чагов.

В республиканском МЧС информацию о возможной гибели липчанина в результате нападения медведя не подтвердили.

— На данный момент мы такой информацией официально не располагаем, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев рассказал GOROD48, что видимых повреждений на теле липчанина не было.

— Следы жизнедеятельности медведя рядом действительно обнаружены. Липчанин разбил свой небольшой лагерь прямо рядышком. Но видимых травм спасатели не заметили. Говорить о том, что он погиб от лап медведя пока слишком рано, и на мой взгляд, сомнительно. Впрочем, медкэспертиза проводится, — сказал Абдуллах Гулиев.

По словам Абдулаха Гулиева, снега в месте куда поднялся липчанин нет, но достаточно резкие перепады высот, соответственно, давления, и житель Липецка мог умереть и от артериального давления, и от проблем с сердцем. Но если бы он известил МЧС куда пошел, этого могло и не случиться.

— Хочу еще раз напомнить всем туристам, отправляясь в поход — поставьте в известность региональное МЧС. За это денег никто не берет, не нужно приходить в управление, все делается через Интернет. Этим вы спасете себе жизнь, — сказал начальник Эльбрусского высокогорного спасательного отряда.

Напомним, тело 33-детнего жителя Липецка нашли рано утром 17 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на перевале Сылтранкель (высота 3440 метров). Сотрудники выскокогорного спасательного отряда МЧС транспортировали тело до населенного пункта Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.


горы
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
гост бэллак
5 минут назад
Не, медведь не мог. Это он сам себя
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Серрая Воррона
12 минут назад
И у кого случился приступ медвежьей болезни?Неужели у косолапого?
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Адреналин
23 минуты назад
Стоит дорого.
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++++
26 минут назад
Как он вообще додумался идти один.
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