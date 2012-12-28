39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет

Дело дошло до суда.

Советский районный суд рассмотрит дело в отношении 39-летнего липчанина, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере (по пункту «б» части шестой статьи 171.1 УК РФ).Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина обвиняется в приобретении свыше 9,2 тысячи пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.«По данным следствия, партию сигарет он перевез на автомобиле «Лада Ларгус» на склад, где хранил с целью незаконной реализации на территории Липецкой области и извлечения дохода», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.