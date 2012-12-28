С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Происшествия
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сегодня, 16:15
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39-летнего липчанина обвинят в приобретении, хранении и перевозке 9,2 тысячи пачек немаркированных сигарет
Дело дошло до суда.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина обвиняется в приобретении свыше 9,2 тысячи пачек немаркированной табачной продукции на общую сумму более 1,1 миллиона рублей.
«По данным следствия, партию сигарет он перевез на автомобиле «Лада Ларгус» на склад, где хранил с целью незаконной реализации на территории Липецкой области и извлечения дохода», — сообщает пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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