С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля
Происшествия
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14 минут назад
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На Центральном пляже в Липецке утонул мужчина
Он стал 25-м утонувшим в области с начала купального сезона.
С начала летнего сезона он стал 35-м погибшим в водоемах области, и 25-м утонувшим (среди погибших в водоемах есть и те, кто умер не от утопления, а от других причин, например, от инфаркта). Такие цифры своеобразный антирекорд последних лет: в 2020 году в регионе утонули четыре человека, в 2021 году — 21, в 2022 году — семь, в 2023 году — один.
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