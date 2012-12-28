На Центральном пляже в Липецке утонул мужчина

Он стал 25-м утонувшим в области с начала купального сезона.

Час назад городские спасатели получили сообщение о мужчине, который зашел в воду на Центральном пляже и не вернулся на берег. Спасти его не удалось. Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняются.С начала летнего сезона он стал 35-м погибшим в водоемах области, и 25-м утонувшим (среди погибших в водоемах есть и те, кто умер не от утопления, а от других причин, например, от инфаркта). Такие цифры своеобразный антирекорд последних лет: в 2020 году в регионе утонули четыре человека, в 2021 году — 21, в 2022 году — семь, в 2023 году — один.