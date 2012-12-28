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520
23 минуты назад
6

Улицу Неделина перекроют на 22 дня, Катукова — на месяц

Глава Липецка Роман Ченцов назвал действия «Квадры» вынужденными.

Как и сообщал GOROD48, в Липецке для замены теплосетей перекрывают движение транспорта по четырем улицам. Липовскую закроют с 10 по 17 сентября, Плеханова — с 12 по 26 сентября (частично на двух центральных полосах), Неделина — с 11 сентября по 2 октября, Катукова — с 11 сентября по 12 октября.

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Глава Липецка в своем Telegram-канале назвал эти действия вынужденными в связи с работами «Квадры» по подготовке к отопительному сезону:

— Понимаю, что это доставит многим определённые неудобства. Мне и самому неприятно ходить по разрытому городу. Но, тем не менее, все работы по существующим и новым раскопкам должны быть выполнены до начала отопительного сезона. Проговорили с коллегами, представителями «Квадры» и подрядчиками о том, что необходимо увеличить количество техники и людей на объектах. Будем ежедневно контролировать ход работ, чтобы не выбиваться из графика и сохранять темпы.

На время перекрытий изменятся схемы движения 22-х автобусных маршрутов.

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перекрытие
«Квадра»
дорожное движение
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Комментарии (6)

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Сначала новые
не эксперт
3 минуты назад
красивые картинки.
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петя .
4 минуты назад
Я вот в Риме был .там столбы стальные поднимают .на дороге.из земли прям.чеб машины не ездили и Люди спали спокойно.
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таксист
5 минут назад
Закопайте сначала старые раскопки.А то с весны некоторые ямы не закопаны...
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катукова 33
8 минут назад
совсем штоли * ? сентябрь уже в половине почти
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Алкоголик III разряда
15 минут назад
А в сезон отпусков, когда нагрузка нагрузка на дороги минимально возможная провести работы не было возможности? Нужно максимально увеличить количество заторов и дтп? Таков план? Таков путь.
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Введите наше имя
5 минут назад
Так в квадре то же сезон отпусков летом
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