С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Жителя Липецка обвиняют в убийстве семейной пары, поджоге их квартиры и угоне автомобиля
Общество
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23 минуты назад
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Улицу Неделина перекроют на 22 дня, Катукова — на месяц
Глава Липецка Роман Ченцов назвал действия «Квадры» вынужденными.
Глава Липецка в своем Telegram-канале назвал эти действия вынужденными в связи с работами «Квадры» по подготовке к отопительному сезону:
— Понимаю, что это доставит многим определённые неудобства. Мне и самому неприятно ходить по разрытому городу. Но, тем не менее, все работы по существующим и новым раскопкам должны быть выполнены до начала отопительного сезона. Проговорили с коллегами, представителями «Квадры» и подрядчиками о том, что необходимо увеличить количество техники и людей на объектах. Будем ежедневно контролировать ход работ, чтобы не выбиваться из графика и сохранять темпы.
На время перекрытий изменятся схемы движения 22-х автобусных маршрутов.
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