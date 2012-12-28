«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке

Движение транспорта частично или полностью перекроют на улицах Катукова, Неделина, Плеханова и Липовской.

В мэрии Липецка сейчас определяются со сроками еще одного крупного перекрытия улиц в связи с плановыми реконструкциями и ремонтами сетей «Квадрой». Точно известно, что под перекрытия попадут четыре улицы: Катукова, Неделина, Плеханова и Липовская. При этом две магистральных дороги — по Катукова и Неделина — будут перекрыты полностью.Сейчас городская администрация вместе с «Квадрой» и ее подрядчиками, а также с городским управлением ГАИ решают, на какие сроки будет перекрыто движение по этим улицам и как будет работать общественный транспорт в это время. Есть информация, что энергетикам нужно не менее месяца на то, чтобы закончить свои работы на улицах Катукова и Неделина. В мэрии настаивают на неукоснительном соблюдении договоренностей, которые будут достигнуты.