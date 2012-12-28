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Общество
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сегодня, 10:23
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«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке
Движение транспорта частично или полностью перекроют на улицах Катукова, Неделина, Плеханова и Липовской.
Сейчас городская администрация вместе с «Квадрой» и ее подрядчиками, а также с городским управлением ГАИ решают, на какие сроки будет перекрыто движение по этим улицам и как будет работать общественный транспорт в это время. Есть информация, что энергетикам нужно не менее месяца на то, чтобы закончить свои работы на улицах Катукова и Неделина. В мэрии настаивают на неукоснительном соблюдении договоренностей, которые будут достигнуты.
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