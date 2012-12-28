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сегодня, 10:23
13

«Квадра» перекопает сразу четыре улицы в Липецке

Движение транспорта частично или полностью перекроют на улицах Катукова, Неделина, Плеханова и Липовской.

В мэрии Липецка сейчас определяются со сроками еще одного крупного перекрытия улиц в связи с плановыми реконструкциями и ремонтами сетей «Квадрой». Точно известно, что под перекрытия попадут четыре улицы: Катукова, Неделина, Плеханова и Липовская. При этом две магистральных дороги — по Катукова и Неделина — будут перекрыты полностью.

Сейчас городская администрация вместе с «Квадрой» и ее подрядчиками, а также с городским управлением ГАИ решают, на какие сроки будет перекрыто движение по этим улицам и как будет работать общественный транспорт в это время. Есть информация, что энергетикам нужно не менее месяца на то, чтобы закончить свои работы на улицах Катукова и Неделина. В мэрии настаивают на неукоснительном соблюдении договоренностей, которые будут достигнуты.
«Квадра»
раскопки
перекрытие дорог
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Комментарии (13)

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Как гость
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Игорь
3 минуты назад
Жалко ул. Липовскую ,красиво всё сделали, теперь будут одни заплатки и неровности.
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Александр
15 минут назад
Все как обычно. Плеханова и Липовскую только отремонтировали. Пора копать.
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Жилец
15 минут назад
На Советской 26 и 26 в нет воды горячей с 9 мая! Когда ждать- то уже? Или может тепла тоже не будет, раз воды нет?
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Добрый чиновник
28 минут назад
Ул. Папина скорее надо перекапывать, пока там асфальт не остыл!
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Добрый чиновник
31 минуту назад
Ул. Папина скорее надо перекапывать, пока там асфальт не остыл!
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Гость
32 минуты назад
Все теплотрассы находятся в ладках. Что мешает не вскрывая дорогу демонтировать трубы подойдя к краю дорог и вытащить этот кусок а затем его смонтировать обратно? В Москве так делают, они вскрывать в местах компенсаторов и меняют трубы, не вскрывать всю трубу и не трогая дорогу.
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Света
32 минуты назад
Где горячая вода Липовская 12?
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мама, дорогая
32 минуты назад
Липчане, вы - наивные?! Квадра не сети ремонтирует, а строит новые , для подключение новостроек. Старые сети никто не собирается ремонтировать- ремонт будет при порыве теплотрассы , в мороз.
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Света
33 минуты назад
Каждый год одно это же На липовской только уложили Новый асфальт тут же начинают Рыть и копать по новому асфальту!
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Иваныч
44 минуты назад
К концу сентября согласуют и перекопают, а там глядишь и морозы, а люди без горячей воды и тепла посидят. Чем думали все лето, в пору отпусков и каникул?
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