Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов

Явка, по данным избирательной комиссии области, составила рекордные 57%.

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала данные об итогах выбора губернатора. Выглядят они следующим образом:Игорь Артамонов («Единая Россия») — 414 840 голосов или 81,16% от их общего количества.Полина Валентинова («Новые люди») набрала 12 721 голосов (2,49%).Анатолия Емельянова (ЛДПР) — поддержали 30 370 избирателей (5,94%)Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За Правду») — 18 282 голоса (3,58%).Юрий Логинов («Коммунисты России») — 27 489 голосов (5,38%)В выборах участвовали 511 108 избирателей области из 892 480, явка таким образом составила 57,28%.Пять лет назад за Игоря Артамонова проголосовали 294 820 избирателей (67,29%) при явке в 47,10%. В 2014 году, когда губернатором в последний раз был переизбран Олег Королев, явка составила 46,79%, а результат победителя — 81,33%.