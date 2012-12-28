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сегодня, 07:08
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Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов

Явка, по данным избирательной комиссии области, составила рекордные 57%.

Избирательная комиссия Липецкой области опубликовала данные об итогах выбора губернатора. Выглядят они следующим образом:

Игорь Артамонов («Единая Россия») — 414 840 голосов или 81,16% от их общего количества.

Полина Валентинова («Новые люди») набрала 12 721 голосов (2,49%).

Анатолия Емельянова (ЛДПР) — поддержали 30 370 избирателей (5,94%)

Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За Правду») — 18 282 голоса (3,58%).

Юрий Логинов («Коммунисты России») — 27 489 голосов (5,38%)

В выборах участвовали 511 108 избирателей области из 892 480, явка таким образом составила 57,28%.

Пять лет назад за Игоря Артамонова проголосовали 294 820 избирателей (67,29%) при явке в 47,10%. В 2014 году, когда губернатором в последний раз был переизбран Олег Королев, явка составила 46,79%, а результат победителя — 81,33%.

выборы губернатора
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
дилетант
11 минут назад
как и чем привлекали избирателей на свою сторону четверо из пяти участников выборов ? пытались победить или обозначали участие ?
Ответить
Житель
16 минут назад
А Токарев сколько набрал?
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Макс
36 минут назад
Победил сильнейший
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Житель Дачного
43 минуты назад
Кто бы сомневался)
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Позитив
55 минут назад
Игорь Георгиевич, поздравляю от души!!! Ждем, дальнейшего, процветания нашего региона!!! Вам это под силу, мы в Вас верим!!!
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Уася
47 минут назад
Засчитано...
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Липчанин
сегодня, 08:18
Победил сильнейший.
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Раб очий
сегодня, 08:05
Трудно голосовать, когда заранее знаешь результат.
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Норма
43 минуты назад
Потому что это мнение народа,а значит обсуждению не подлежит.Даже если это кому-то и не нравится.
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Сергей
сегодня, 08:03
81/16% я новерное в этом списке, этот каторый не ходил, на это мероприятие.
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Позитив
58 минут назад
81,16%/ 17,39% , считать научитесь, прежде чем писать!!!
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Алькаш
сегодня, 07:56
Поздравляю
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О. Генри
сегодня, 07:45
Зачем было тратить деньги на это мероприятие, назначили бы и всё...
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