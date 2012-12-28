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Политика
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сегодня, 07:08
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Избирком сообщил результаты выборов: у Игоря Артамонова — 81% голосов
Явка, по данным избирательной комиссии области, составила рекордные 57%.
Игорь Артамонов («Единая Россия») — 414 840 голосов или 81,16% от их общего количества.
Полина Валентинова («Новые люди») набрала 12 721 голосов (2,49%).
Анатолия Емельянова (ЛДПР) — поддержали 30 370 избирателей (5,94%)
Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия — За Правду») — 18 282 голоса (3,58%).
Юрий Логинов («Коммунисты России») — 27 489 голосов (5,38%)
В выборах участвовали 511 108 избирателей области из 892 480, явка таким образом составила 57,28%.
Пять лет назад за Игоря Артамонова проголосовали 294 820 избирателей (67,29%) при явке в 47,10%. В 2014 году, когда губернатором в последний раз был переизбран Олег Королев, явка составила 46,79%, а результат победителя — 81,33%.
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